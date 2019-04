Ukens anbefalte sanger

Stavanger-trioen gir ut en ny sang hver måned gjennom 2019. Denne gang deles vokalen med Lykke Birkeland Hagen.

De har valgt en sang skrevet av B.L. Smith og W.B. Waldrop, gjort kjent av Loretta Lynn i 1970. «Gethsemane» får følge av andre nyheter på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Gethsemane – Trio Dallas & Lykke Birkeland Hagen

Queuejumper – The Divine Comedy

Hey lover – Mini Mansions & Alison Mosshart

The bottom of it – Fruit Bats

Tired II – Wy

Take my clothes off – Girlcrush

The rivers of St. Johns – Jake Xerxes Fussell

Life in a time machine – The Cleaners From Venus

Heart is healing – Martha

Heatwave – Tunng

Translation – Younghusband

Cattails – Big Thief

Natural – Julia Shapiro

Don’t do me like that – J Mascis

Don’t get excited (acoustic) – Graham Parker

Millennium people – Little Cub

This isn’t gonna end well – John Paul White & Lee Ann Womack

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.