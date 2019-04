1 2 3 4 5 6

Saweetie: «Icy» (Artistry/Warner)

Businesstudenten Diamonté Harper skulle bli finansrådgiver, men ble et av de heiteste rap-navnene akkurat nå. 25-åringen fra California ble oppdaget via sosiale medier og gikk viralt i 2017 da hun la nye vers på beaten til 90-tallslåta «My neck, my back».

Nå får vi flere hits å putte i spillelistene våre. Sexyseige «Hot boy» klistrer seg umiddelbart til både laken og hjernebark, «Dipped in ice» er smakfull og minimalistisk, mens «My type» kan bli en frekk favoritt på dansegulvet.

Singelen «Emotional» med kjæresten Quavo fra Migos viser at hun i tillegg til å være en solid rapper også er en stødig sanger.

Men jeg er usikker på formatet. Som et helhetlig debutalbum er det mangelfullt med sine sju låter og tekstmessig noe overfladisk. Som ep er det en morsom samling selvsikre låter, med velprodusert vestkystrap-trapsound.

Det er uansett en utgivelse som holder på interessen for Saweetie framover.

Beste spor: «Dipped in ice», «Hot boy».