«Billy Elliot» var nominert sammen med «Trollmannen fra Oz» på Riksteateret, «Flashdance» på Chateau Neuf og «Phantom of the Opera» på Folketeateret.

– Det er en kjempestor anerkjennelse bare det å bli nominert. Det ligger enormt mye hardt arbeid bak denne produksjonen, som hele huset har vært involvert i over mange år, sa Elisabeth Dahl, kulturhussjef på Sandnes kulturhus, da nominasjonene var klare.

Ann Christin Elverum var nominert for rollen som Mrs. Wilkinson i stykket, men denne prisen gikk til Heidi Ruud Ellingsen for rollen som Alex Owens i «Flashdance».

Årets forestilling deles ut til en musikkteaterproduksjon med høy kunstnerisk kvalitet, egenart/originalitet, eller en produksjon som har utmerket seg spesielt.

Juryen begrunnelse:

«Det er all grunn til å juble over det utsøkte samarbeidet mellom regissør Jostein KirkebyGarstad og stykkets koreografer Maria Wulcan og Anneli Moe i denne medrivende og velspilte fortellingen om arbeiderklassegutten Billys kronglete ferd til ballettens verden. Forestillingens visjon er tydelig; å fortelle en god historie på best mulig måte. Det gjør den med fin innlevelse, kreativitet og godt spill. De unge utøverne imponerer med troverdig og naturlig tilstedeværelse. Scenene mellom Billy og kameraten Michael får en magisk tøtsj gjennom Eric Backstrøm som alternerte med Jesper Leporanta som Billy og Markus Rosså og William Torgauten som alternerte i rollene som Michael.»

Årets ærespris i musikkteater gikk til Per Christian Revholt.

