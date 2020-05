Bokmerke feirer 10-årsjubileum med skrivekonkurranse

Bokmerke er barnas Kapittel-festival. I år feirer festivalen 10 år og inviterer i den anledning Stavangers 10-åringer til å lage en bok sammen med klassen sin.

Egne avtrykk: En invitasjon til skrivekonkurranse med utgangspunkt i festivaltemaet Avtrykk er sendt til lærere på 4. og 5. trinn. Nå håper Sølvberget at skolene melder seg på prosjektet. Foto: Sølvberget

16. til 20. september arranger Sølvberget litteraturfestivalen Bokmerke for 10. gang. Bokmerke er et eget sideprogram til litteraturfestivalen Kapittel. Målet er å nå ut til regionens barn og ungdom gjennom formidling av barne- og ungdomslitteratur.

– Vi startet skrivekonkurransen tidligere i måneden, da skolene fortsatt var åpne, sier programansvarlig for Bokmerke, Maria Sannes Undheim i en pressemelding. Da det ble klart at skolene skulle stenges, bemerket en av kollegene hennes at oppgaven passet ekstra godt i hjemmeskolen. Oppgavene kan gjennomføres uavhengig av festivalen og barna kan skape noe sammen med klassekameratene mens de er adskilt.

Skrivekonkurransen gir elevene mulighet til å uttrykke seg gjennom tekst og bilder. Klassene skal lage manus til en felles klassebok. Etter svarfristen vil Sølvbergets bibliotekarer vurdere bidragene og velge en vinnerklasse som inviteres til bokfest under høstens Kapittelfestival. Klassen får forhåndsreservere plassbilletter til et av litteraturarrangementene under Bokmerke og på bokfesten blir det feiring med saft og boller. Vinnerboken blir vist fram og alle elevene i vinnerklassen får hver sin bok på festen.

Bli med på konkurranse!

Oppgaveteksten lyder som følger:

«Et stort avtrykk det snakkes mye om er klimaavtrykk: sporet menneskene har satt på jordkloden vår. Noen blir redde når de tenker på fremtiden, og mange har gode forslag til hva som kan hjelpe. Nå er det deres tur til å få si hva dere tenker og mener!

Skriv, tegn eller ta bilder for å vise hva du vil si.

Du kan for eksempel skrive et brev til deg selv i fremtiden, foreldrene dine, statsministeren, en avis eller noen andre du vil skal høre det du har å si.

Du kan også skrive en historie du finner på.

Hvis du svarer på oppgaven med tegninger eller bilder, velger du selv om du ønsker å skrive tekst til bildene, lage en tegneserie eller bare ha tegninger eller fotografier.

Her er noen spørsmål som kan hjelpe dere å komme i gang: Hvordan tror du verden ser ut om 20 år? Hvilke løsninger har menneskene kommet på og hvordan påvirker det livene våre? Hva vil du si til dem som bestemmer i Norge og ellers i verden? Hvordan kan vi se at menneskene har satt avtrykk på kloden? Hva er det fineste med jorda vår, som du har lyst til å ta vare på?»

Lærerne sender påmelding til Sølvberget. Fristen for å sende inn bøker er 15. mai.

Til tross for pandemi og avlyste kulturarrangementer så langt øyet kan se planlegges årets Bokmerke som før, men med ulike alternativer. Foto: Sølvberget

Høstens Bokmerke

– Dersom vi ikke kan invitere skolene til festival som vanlig, ønsker vi å sende forfatterne ut til skolene for å treffe elevene der de er, sier Maria Sannes Undheim til Aftenbladet. De følger med på myndighetenes anbefalinger og gjør de justeringene som kreves, med håp om å kunne tilby Bokmerke i en eller annen form.

Programmet er fortsatt under arbeid og slippes før sommeren. Undheim kan allerede avsløre at de har mange flotte gjester i vente:

– Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund vil komme med sin nyeste bok om stjernetrioen Bukkene Bruse: Bukkene Bruse drar til Syden. Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes skal snakke om og tegne fra bokserien som troner på toppen av norske utlånslister: Detektivbyrå nr. 2. Ole Mathismoen og Jenny Jordahl skal dele kunnskap og dempe klimaangst med Hva er greia med klima? Vilde Kamfjord kommer med sin kritikerroste og prisvinnende bok På omveien hjem.

Flere spennende og populære gjester er også bekreftet og gleder seg til å besøke høstens Bokmerke.