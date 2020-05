Pulitzerpris til New York Times for kritiske Putin-reportasjer

Avisen New York Times mottok tre Pulitzer-priser under den prestisjetunge prisutdelingen, blant annet for reportasjer om Russland.

Associated Press-fotograf Mukhtar Khan feirer med familien etter at han vant Pulitzer-pris mandag. Foto: Afnan Arif /AP / NTB scanpix

NTB

En maskert mann hopper mot et kjøretøy tilknyttet indisk politi i Kashmir i mai 2019. Bildet er tatt av fotografen Dar Yasin, som vant Pulitzer som bildene tatt fra området. Foto: Dar Yasin, AP / NTB scanpix

Russland-artiklene som avisen vant prisen i kategorien internasjonal journalistikk for, beskrives av juryen som en «rekke fascinerende historier, skrevet med stor risiko, som avslører overgrepene fra Vladimir Putins regime».

New York Times vant også prisene i kategoriene for gravende journalistikk og meningsjournalistikk. Førstnevnte var for avsløringer om taxiindustrien i New York , mens sistnevnte var for et essay skrevet av Nikole Hannah-Jones om slaveriet i USA.

Pulitzer-prisene er USAs viktigste priser for journalistisk arbeid. Det er Columbia-universitetet i New York som står for tildelingen.

Avsløringer om politidekning

The Seattle Times ble hedret for sine avsløringer om feil på Boeing 737-flyene, som førte til to flyulykker som kostet hundrevis av mennesker livet.

The Anchorage Daily News og ProPublica ble hedret med pris for å ha avdekket at mange landsbyer i Alaska mangler politibeskyttelse.

New Yorker-journalisten Ben Taub fikk pris for sin reportasje om en mann som ble kidnappet, torturert og holdt som fange på Guantanamo i mer enn ti år.

Hongkong-bilder

Nyhetsbyrået Reuters mottok en av fotoprisene for bilder tatt av de enorme protestene som har herjet Hongkong siden i fjor sommer.

Channi Anand, Mukthar Khan og Dar Yasin fra nyhetsbyrået AP vant på sin side i reportasjefotografi-kategorien for sine bilder fra livet i konfliktfylte Kashmir.