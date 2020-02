Dette kan gjøre dem gigantiske

Seksmannsgruppen fra Sør-Korea smelter hjerter og bryter barrierer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Monsta X ble dannet i Seoul i Sør-Korea i 2015. Foto: Epic

Geir Flatøe Journalist

Monsta X: «All about luv» (Epic)

På valentinsdagen kom k-popens yndlinger med en kjærlighetserklæring til fans verden over. Etter fem studioalbum siden 2015 debuterer de på engelsk med det som trolig er et av vårens beste popalbum, uavhengig av språk.

Det åpner overlegent med fjorårets sommerhit «Who do you love». Videre følger ti solide og dansbare kjærlighetssanger. Her sitter refrengene som støpt, framført med klokkeren vokal og timing, over strålende sparsommelige produksjoner.

K-pop låter vanligvis hardere og mer EDM-preget enn dette. Albumet er tilpasset et mer «vestlig» marked med klubbvennlig r&b-pop, som «Beside u», hvor de har Pitbull med seg på vokal og Timbaland som produsent.

Låtene toucher også tematikk som kan bli for vovet for det hjemlige markedet deres. Her er seksuelle hentydninger i fleng, mellom mer uskyldige tekstlinjer hvor «break up» får lov å rime med «make up».

Dette er det første engelskspråklige albumet fra et k-pop band på ti år. Monsta X er allerede svære, men kan med dette bli gigantiske.

Beste spor: «Who do you love», «Happy without me».