Spider-Man: Far from Home

Sjanger: Superheltfilm / Action / Eventyr. Skuespillere: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal. Regi: Jon Watts. USA, 2019. Lengde: 2 t. 9 min. Aldersgrense: 12 år.

Det er jammen ikke lett å henge med på hva som er oppfølger til hva i det stadig ekspanderende Marvel-universet. «Spider-Man: Far from Home» er på sett og vis en oppfølger til «Spider-Man: Homecoming» fra 2017, også den regissert av Jon Watts. Men handlingen i årets film bygger til en viss grad videre på «Avengers: Endgame» som kom tidligere i år. Dermed kan det ha sine fordeler å ha sett begge disse, samt andre forløpere, for å få fullt tak på alle elementer ved handlingen. Når det er sagt, står denne filmen langt bedre på egne bein enn det som for eksempel var tilfellet for «Endgame», og den har også en befriende enkel oppbygning hvor man følger én hovedhistorie i stedet for å involvere flest mulig karakterer.

Generasjon prestasjon

Peter Parker (Tom Holland) var voldsomt ivrig etter å la sitt alter ego Spider-Man briljere i «Homecoming», men opplevde at han ikke ble invitert med på alle de spennende oppdragene som Avengers-gjengen syslet med. I årets film er situasjonen på mange måter snudd. Parker har åpenbart begynt å kjenne på alt det presset vi hører at ungdomsskoleelever sliter med. Alt han har lyst til, er å være en alminnelig ungdom på sommerferie med skolens quiz-lag. Han prøver til og med å la den røde drakten bli liggende hjemme når vennegjengen drar av gårde til Venezia, og han har en detaljrik plan om hvordan han skal få draget på drømmejenta M.J (Zendaya). (Hun han var forelsket i i forrige film er åpenbart glemt for lenge siden).

Men jobben begynner raskt å gjøre betydelige inngrep i fritiden for Parker. I en kort epilog ser vi et digert steinmonster herje i en ruinby i Mexico, for så å bli overmannet av en mystisk, flygende skapning. Førstnevnte dukker plutselig opp igjen i Venezia, men som vannmonster denne gang, slik at gondolene og turistene skvetter i alle retninger. Igjen er vår grønne venn på pletten og redder dagen, og Spider-Man må avbryte ferien for å hjelpe til.

Avbrutt ferie

Den grønnkledde (Jake Gyllenhaal) tar navnet Mysterio, takket være en språklig misforståelse, og blir innrullert i det omkringreisende Avengers-teamet som alltid er på pletten for å redde verden. Mye tyder på at Peter Parker endelig kan få ha ferien sin i fred.

Slik går det selvsagt ikke, og regissør Jon Watts tar oss med på en heseblesende og begivenhetsrik reise gjennom utvalgte europeiske land. Mange Marvel-filmer har ofte blitt slitsomme å se på takket være alle spesialeffektene. Denne er på ingen måte noe unntak, men akkurat her har effektene en relevant funksjon for handlingen.

Det kan fort bli mye som skal skvises inn på forholdsvis kort tid i denne typen filmer, men her har man heldigvis satt av rikelig med plass til annet enn rene actionscener. Skildringen av tenåringsgjengen på sin store dannelsesreise er ofte veldig morsom, karakterene er lette å like, og det er mye å kjenne seg igjen i, til tross for at situasjonene stort sett er herlig satt på spissen. Det er ikke nødvendigvis noen lett oppgave å balansere realistiske og hverdagslige tenåringsproblemer inn i et åpenbart fantasiunivers, men Watts klarer balansegangen godt. Ikke minst takket være gode og troverdige skuespillere i de sentrale rollene. Dette er en film som flyter godt på sjarmen. Så får vi heller leve med at historien ikke er blant de aller mest originale.