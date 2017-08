Disse vil bli ny teatersjef

Styreleder Inger Østensjø er, som man gjerne er i slike situasjoner, fornøyd med søkerlista til jobben som teatersjef ved Rogaland Teater. Nåværende teatersjef Arne Nøst pakker sysakene sine 31. desember 2018.

«Det er gledelig at så mange kvalifiserte søkere ønsker å bli Rogaland Teaters nye teatersjef. Det bekrefter det sterke kunstneriske omdømme teatret har», sier styreleder Inger Østensjø i en pressemelding.

Disse har søkt stillingen:

Dalien Paradox (rapper/maler, Rogaland )

Morten Klouman (kommunikasjonsrådgiver, Stavanger)

Jason Peter (elektriker, Selje))

Aneley Lampugnani (executive assistant, Rogaland)

Glenn Andrè Kaada (skuespiller, Stavanger)

Espen Hana (skuespiller, Stavanger)

Njål Helge Mjøs (dramaturg på Nationaltheatret, Oslo)

Kristin Zachariassen (avtroppende daglig leder/fundraiser Sykehusklovnene, Oslo)

Torfinn Nag (skuespiller/regissør, Stavanger)

Un-Magritt Nordseth (kunstnerisk- og daglig leder på Dansens Hus, Oslo)

Hrafnhildur Hafberg (MA i Teater Praksis, Stavanger)

Audny Chris Holsen (regissør, Oslo)

Gry Ulfeng (dramaturg og kunstnerisk produsent, Oslo)

Kjersti Horn (regissør, Bærum)

Terje Skonseng Naudeer (instruktør, Oslo)

To søkere har bedt om, og fått godkjent, at navnene blir holdt hemmelige. To søkere har valgt å trekke seg etter krav om offentlighet. En søker har søkt etter fristen den 15.8, men er godkjent som for sent innkommet søknad.

Kjente navn

Tre navn hopper ut av lista og biter stavangerfolk i leggen umiddelbart. Espen Hana, hvis talent strekker seg over ørten disipliner, har søkt. Helt siden barneteateret har han vært inn og litt ut at Rogaland Teater.

En annen heimslig skuespiller som søker sjefsstolen er Glenn André Kaada. Kaada kom til Rogaland Teater fra Statens Teaterhøgskole i 2003. I 2014 debuterte han som regissør med Perpleks, og dro like godt hjem Heddaprisen for Årets forestilling.

Finn E. Våga

Torfinn Nag er heller ikke utprega ukjent i Stavanger. Hans CV inneholder det meste, fra skuespill og revyer til tv-serier og film, både foran kamera, bak kamera, på scenen og i registolen.

Gode teaternavn

De som kjenner teaterlivets indre gemakker vil også legge merket til Kjersti Horn. Hun er utdannet regissør ved Dramatiska Institutet i Stockholm (2003–2006) og har etter utdannelsen arbeidet ved et stort antall scener i Norden. Nå er hun husregissør ved Nationaltheatret, men hun har også gjort flere stopp ved Rogaland Teater. Hennes rogalandsversjon av Hamlet fikk Heddaprisen for årets forestilling, og hun har en tendens til å høste svært gode kritikker og åtgaum for sine produksjoner.

Klaudia Lech

Njål Helge Mjøs jobber som dramaturg ved Nationaltheatret i Oslo. Han var ansatt ved Rogaland Teater fra 2009 til 2012 og var med i teamet som laget blant annnet Misantropen, Peer Gynt, Haugtussa, Kosmisk frykt og Vi som er hundre.

Regissør Audny Chris Holsen, som blant annet har jobbet med tv-serien Himmelblå, har søkt. Holsen sto bak Et Dukkehjem på Rogaland Teater i 2016, en forestilling Aftenbladets anmelder Tarald Aano var svært begeistra for.

Aasland, Jarle

Arne Nøstes åremålsperiode utløper 31.12.2018.

Stillingen som teatersjef ved Rogaland Teater ble lyst ut tidligere i år med søknadsfrist 15. august.

Målsetning er at ny teatersjef skal tilsettes i løpet av høsten 2017. Åremålsperioden er på fem år med tiltredelse 1. januar 2019.