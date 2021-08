Hun legger spenningen i psyke, ikke i blod

KRIM: Hun brakdebuterte for to år siden. Nå er psykologen tilbake med enda en imponerende god psykologisk krim.

Hun er psykolog, og det mener vår anmelder å finne tydelig spor av også når hun skriver krim.

Tarald Aano

Helene Flood: Elskeren. 447 sider. Aschehoug.

Helene Flood er psykologen og forskeren som krimdebuterte med et brak for to år siden – hennes imponerende «Terapeuten» fikk velfortjente femmere og seksere og ble solgt til 23 land. Ikke dårlig!

Nå er hun klar med oppfølgeren, «Elskeren», og igjen har hun levert en dvelende, langsom, foruroligende historie der det aller meste av spenningen er stillferdig, nesten hviskende. Kanskje er dette er billig poeng, men antakelig er det psykologen i henne som gjør at hun er mer interessert i psyke enn blod. Det gir henne fortsatt plusspoeng fra meg, og «Elskeren» er en lavmælt jeg-beretning om livet med – og uten – elskeren, og livet med stadig større frykt for at sannhet og mistanker skal treffe henne.

Kvinnen som fører ordet, har i og for seg et ordnet liv, men faller likevel for naboen, den litt røffe reporteren i etasjen over. Hun vet det er galt, og hun vet enda klarere at det kan gå galt. Hun venter selvsagt ikke at han skal bli drept – men det blir han jo, og hun labber intetanende inn på åstedet og stikker ut igjen i håp om at ingen så, ingen hørte, ingen vet.

Men selvsagt er det noen som har sett. Eller visst. Eller trodd.

Og alltid er det noen som snakker, det vet alle som leser krim. Dermed vokser uroen hennes, klumpen i magen blir større og vondere, de ulike naboene blir mer og mer skremmende fordi hun ser dem på stadig nye måter – så hun? vet han? eller kanskje er det hun eller han som har gjort det?

For det er vel ikke henne selv? Eller kan hun ha fortrengt det, forsøkt å lyve så mye for seg selv at leseren lar seg forlede?

Her er Flood mesterlig, i de gradvise forskyvningene av oppfattelse vi følger jeg-personen gjennom, bevegelsen fra en slags balanse til bak-fasade-kaoset som sender henne og hennes nære rett mot et stup som er like der framme.

Dette er enda en imponerende tenkt, komponert og skrevet krimroman.

