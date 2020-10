Stopp, Sesam, jeg vil av!

UTSTILLING: Stjernestatus til tross: Vår anmelder lar seg ikke imponere av det hun opplever i kunsthallen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sesam Stasjon er inspirasjon for den genierklærte kunstneren Farah Al Qasimi.

Anne Therese Tveita

Kunsthall Stavanger: Farah Al Qasimi – Everybody Was Invited to a Party. Video/dukketeater. Til 8. november.

Den anerkjente – i noen kunstkretser til og med genierklærte – Farah Al Qasimi (opprinnelig fra De forente arabiske emirater, nå bosatt i New York) har oppnådd den ettertraktede ære å havne på Forbes Magazines prestisjetunge liste «30 under 30» innen kunst og design.

Slikt forplikter, og det er med en viss spent forventning en inntar Kunsthalls Black Box for å oppleve hennes videoverk Everybody was Invited to a Party (2018).

Qasimis dukketeater har vokst frem av en uttalt inspirasjon fra Sesame Street, barne-tv-serien som har rullet og gått på amerikanske fjernsynsskjermer helt siden 1969, og som etter hvert også erobret barnesinn over hele verden med sine fargerike marionetter og hånddukker, og sine tydelige, pedagogiske temaer. Språk, bokstaver og tall danner hovedkjernen i serien, men også sosiale konstruksjoner og koder, samt moral og etikk blir formidlet på barnevennlig vis.

Her hjemme kjenner vi godt til Sesam Stasjon og hovedpersonene Alfa, Max Mekker og Bjarne Betjent, og Qasimi har naturlig nok valgt å forholde seg til den arabiske versjonen som heter Ifta Ya Simsim. Kunstneren har laget både dukker og kostymer, og hun spiller alle figurene selv i tillegg til å ha komponert musikken hun framfører. Her er mye å la seg imponere over, med andre ord.

Av og til må man bare påpeke at keiseren faktisk ikke har klær på

Som en del av reisverket i produksjonen bruker Qasimi allerede etablerte elementer fra Sesam Stasjon. Så når hun legger sitt univers så tett opp mot et så velkjent format drar hun automatisk veksler på et narrativ og en dramaturgi vi nesten kan utenat – vi forstår intuitivt at det dreier seg om en læringssituasjon.

Men hva det pedagogiske innholdet faktisk skal være, forblir et mysterium. Qasimis hånddukker spiller riktignok ut roller om bokstaver og språk, og gjennom møter hvor mangel på språk danner barrierer søker hun å fremme alternative, visuelle kommunikasjonsformer. For så vidt beundringsverdig, siden barn ofte klarer å snakke med hverandre uten språk – noe vi voksne med hell burde lære av, sånn i alminnelighet.

Dog, det er noe som mangler. Kan hende lener Qasimi seg for mye på det faktum at vi alle kjenner referansene, for utstillingen (eller forestillingen) oppleves ikke gjennomarbeidet nok. Til tross for sitt åpenbart genuine ønske om å si noe om kommunikasjon og språks evolusjon makter ironisk nok ikke Qasimi å formidle sitt budskap – i hvert fall ikke til undertegnede, hvis forventninger som nevnt var høye.

Qasimi har kalt dette verket Everybody Was Invited to a Party, men man må skuffet slå fast her vi sitter i Kunsthalls Black Box og ser hånddukker snakke forbi hverandre at den helt store partystemningen uteblir. Lydsporet oppleves enerverende og det er trettende å lete etter noen sammenhengende historie eller budskap i prosjektet, noe som forsterkes av at det hele driver kjedsommelig langsomt av gårde i løsrevne, fragmentariske biter det er umulig å få tak på. Vi griper oss i å ønske at dette skal engasjere, men når budskapet er så utilgjengelig som her oppdager vi i stedet at det er vanskelig å vurdere hvorvidt det vi opplever i det hele tatt har en egen verdi.

Som sagt var undertegnedes forventninger preget av Qasimis rykte som nyskapende og spennende, men av og til må man bare påpeke at keiseren faktisk ikke har klær på, selv etter å ha blitt hyllet av Forbes Magazine og andre innflytelsesrike meningsbærere.

Et lyspunkt finnes jo – for å forlate Qasimis arbeide nede i Black Box må man gå veien via Jonathan Baldocks praktfulle figurer i utstillingen Me, Myself and I, og all spirituell ennui forsvinner som dugg for solen.

Sånn alt i alt viste Everybody Was Invited to a Party seg å være en fest vi ikke skammet oss over å ghoste fra.