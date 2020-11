Andres sanger

Seks mann velger hver sin sang å spille inn.

Lambchop er et band-kollektiv med base i Nashville. Foto: New Formalists

Lambchop: «Trip» (City Slang/Playground)

Istedenfor å gi seg ut på en turné som ville kostet dem skjorta, inviterte Kurt Wagner i fjor bandet hjem til seg en uke i Nashville. Hvert medlem ble bedt om å velge en sang som skulle spilles inn i løpet av én dag.

De åpner med å strekke Wilcos «Reservations», valgt av Matthew McCaughan, ut til 13 minutter. Det er i meste laget, men starten er nydelig.

Paul Niehaus’ valg «Where grass won’t grow» er på sin side en varm countrylåt, skrevet av Earl Montgomery og gjort kjent av George Jones.

«Shirley» er dempet garasjerock, valgt av Matt Swanson og hentet fra Cleveland-bandet Mirrors.

Stevie Wonders «Golden lady» er grei nok, valgt av Andy Stack.

Spreke «Love is here and now you're gone» var en hit for Supremes i 1967, men for Tony Crow er den en b-side fra Michael Jackson.

Wagner sparer sitt valg til sist; Vakre og såre «Weather blues» er pur nytelse, en uutgitt sang skrevet av vennen James McNew, bassist i Yo La Tengo.

Beste spor: «Where grass won’t grow», «Love is here and now you're gone», «Weather blues».