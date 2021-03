Reseptfri kur mot det vonde

Har vi noen gang trengt en motgift, er det nå. Her er ti doser.

Tom Roger Aadland er framme ved sitt åttende studioalbum. Foto: Edgar G. Bachel

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tom Roger Aadland: «Motgift» (Embacle)

Tom Roger Aadland startet karrieren på irsk vis med et album spilt inn i Dublin, men allerede på neste plate tok han for seg Bob Dylan på norsk. Sang for sang ble «Blood on the tracks» til «Blod på spora».

Siden er det blitt mer Dylan, og det er vanskelig å unngå at dette smitter av på hans egne låter. I dette tilfellet er det en god ting. Han åpner sitt åttende studioalbum med «På veg til deg», en dylansk rocker av beste slag.

Teksten flyter uanstrengt: Spelar inga rolle om eg blir heidra eller må sone/Om eg syng som ein engel eller knapt får fram ein tone/Om ikkje namnet mitt blir nemnt i lag med mektige menn/Det som betyr noko, er kor eg er på veg hen.

En sterk åpning, men det er likevel et smart trekk å skifte retning i neste kutt. Han trenger ikke å støtte seg på et dylansk lydbilde for å skrive fine sanger, og «Små sår» er en vakker, men vond vise om noen som bukket under: Kvart år på denne tida/Kjem vonde tankar fram/Men ein stad på den andre sida/Skal eg ta deg i min famn.

Refrenget er av det slaget som huskes:

Små, små sår

Som andre fort kan gje

Somme døyr du av

Dei fleste døyr du med

Foto: Edgar G. Bachel

Fakta Tom Roger Aadland Bakgrunn: Født 26. april 1964, oppvokst i Vindafjord. Utgivelser: «Obviously embraced» (2007), «Blod på spora» (2009), «Det du aldri sa» (2011), «Fløyel og stål» (2012), «Rapport frå eit grensehotell» (2015), «Blondt i blondt» (2016), «Songfugl» (2018). Les mer

«Stadig vakrare» er en fin kjærlighetssang, før han vender tilbake til det dylanske på «Før di tid».

Det er ofte små detaljer som skaper en stor sang, og her det hans lille hmm etter linjene før di tid bøygde månen seg i støvet/før di tid knekte eg nakken på ei løve, som gjør låten for meg. Et hmm som i tanken på at han knekte nakken på en løve, eller et hmm med tanke på at dette egentlig er en dårlig linje, men at det får gå for denne gang?

Felespillet til Lise Voldsdal i «Noko du såg» peker tilbake på hans mangeårige opphold i Irland tidlig på 2000-tallet. Kjærlighet og frelse går hånd i hånd, og sangen kunne vært signert Bjørn Eidsvåg: Eg låg krølla til ein ball i vonde makters vald. Noko hendte, det var eit lys du tente.

Etter å ha anmeldt forrige utgivelse fra Tom Roger Aadland, «Live i Oslo Konserthus» (2019), fikk jeg en mail fra en sint karmøybu etter å ha kalt Aadland for haugesunder.

Så la meg slå fast: Aadland bodde i Haugesund fra han var 16 til han var 40, minus studietiden. Han sier at han har det bra med å bli kalt haugesunder, selv om han tilbrakte sine første år i Vikebygd i Vindafjord. Han har også bodd 14 år i Oslo, men har nå flyttet til Nittedal.

I «April i 64» ser han på sitt eget liv. Han forteller om hekser, tistler og farens død, men virker å ha funnet det han har lett etter. Dessuten lover han en ny rapportering i 2024.

Framføringen nærmer seg rapping, og han følger opp med «Hard verd» og «Svakaste leddet i lenka». Dermed får vi 12 minutter med låter av samme slag, noe som skaper – for å si det med hans ord – det svakeste leddet i lenka. Alt med måte.

Han skifter til rock i fine «Bli med meg i kveld»: Ingen her i byen vørder vanleg folkeskikk/Alt dei har respekt for, er den brente jords taktikk.

Til slutt får vi friske «Hjørdis Marie» med et litt for tydelig ekko av Ole Paus-sangen «Nå kommer jeg og tar deg».

Alt i alt en flott plate til tross for overdreven snakkesynging/resitering/rapping. Vi trenger tross alt noen grå biter for at det andre skal få skinne sterkere.

Produsent er Lars Voldsdal og blant musikerne finner vi Kjetil Steensnæs,

Kristian Kvalvaag, Mikael Lindqvist, Ruben Fredheim Oma, Karl Oluf Wennerberg, Kaja Fjellberg Pettersen, Espen Reinertsen og Dag Stiberg. En solid motvekt til alle korona-skrinne platene de siste 12 månedene.

Beste spor: «På veg til deg», «Små sår», «Før di tid».