Et maktmenneske uten skrupler

KRIM: Velskrevet psykologisk thriller om hevn, blodsbånd og gammel urett.

Ruth Lillegraven er aktuell med krimromanen «Av mitt blod». Foto: Ann Sissel Holtne

Marit Egaas Stavanger

Ruth Lillegraven: Av mitt blod. Psykologisk thriller. 336 s. Kagge Forlag.

Ruth Lillegraven (f. 1978) som er en av våre fremste poeter, debuterte som krimforfatter i 2018 med den psykologiske thrilleren «Alt er mitt». Nå kommer bok to i en planlagt trilogi. Her fortsetter historien om den ambisiøse og samvittighetsløse Clara Lofthus som er oppvokst i trange kår på Vestlandet.

Clara er nettopp blitt utnevnt til justisminister, selv om mannen døde for kort tid siden og hun er alenemor med to barn. Det er så mye hun gjerne vil endre på, spesielt når det gjelder barn som blir utsatt for vold eller misbruk. Men ambisjonene smuldrer bort i maktkamp og fulle møtebøker. Hun farer av gårde med konstant blodsmak, barna går for lut og kaldt vann og hun ignorerer den gamle faren som hun har et nært forhold til.

Helt til hun kommer hjem en fredag og tvillingene Andreas og Nikolai er borte. På kjøkkenbordet ligger et brev med beskjed om å ikke fortelle det til noen hvis hun vil se dem igjen.

Sammen med sin faste sjåfør Stian, som egentlig er politimann fra PST, legger hun ut på en vill ferd for å finne guttene før det er for seint. Sporene fører dem til Claras hjemsted på Vestlandet, der faren bor på et småbruk over en djup fjord. Mora som sprengte familien i fillebiter da Clara var liten, er ute i samfunnet igjen etter 30 år på institusjon. Både gamle og nye hemmeligheter kommer til overflaten, og det suksessfulle livet som hun har brukt mange år på å hekle sammen, rakner i løpet av få dager.

Som i første bok bygger Lillegraven opp handlingen med flere stemmer som forteller sin del av historien. Dette er et effektivt grep som skaper spenning, høyt tempo og byr på stadig nye avsløringer. Språket er en poet verdig med korthogde setninger og presise beskrivelser av både folk og natur. Det varieres mellom bokmål og nynorsk, alt etter hvem fortelleren er. Clara er den viktigste stemmen, og et maktmenneske uten skrupler, men selv hun blir satt sjakk matt av den manipulatoren som opererer her. Den ene tvillingen, Andreas, og faren er sentrale stemmer, men også andre kommer til orde. Selv om handlingen begynner sivilisert nok i et dannet Oslo-miljø, inviteres vi til et dypdykk i menneskesinnene der hevn, blodsbånd og gammel urett står sentralt. Det hele omkranses av en vill og vakker vestlandsnatur.

Tittelen er hentet fra en gammel keltisk tekst («Blood of my Blood») som er kjent fra både «Game of Thrones» og «Outlander». Clara er en skikkelig kriger som kanskje hadde passet bedre inn i et fantasy-univers. Hvordan det går med henne i vår verden får vi først vite i siste bind i trilogien.