Gamle krigstraumer i spennende rettsdrama

Om man godtar et litt haltende premiss, er «The Collini Case» et medrivende drama om de mørke hemmelighetene en avdød far har båret med seg halve livet.

Den mystiske italieneren Fabrizio Collini (Franco Nero) tar livet av en godt voksen, tysk forretningsmann i «Collini Case». Det viser seg etter hvert at drapet har forgreininger til noe som skjedde under annen verdenskrig.

Kine Hult Journalist

Collini Case

Skuespillere: Elyas M´Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, Heiner Lauterbach. Sjanger: Drama. Regi: Marco Kreuzpaintner. Nasjonalitet: Tyskland. Aldersgrense: 12 år.

Det er egentlig et ganske billig triks som brukes for å holde spenningen oppe gjennom hele filmen her: En aldrende mann tar livet av en annen aldrende mann, og gjør ingen forsøk på å skjule udåden. Men når han blir fengslet og stilt for retten, nekter han å snakke. Mye av filmen går med til at forsvarsadvokaten og noen gode hjelpere nøster opp i opplevelser fra fortiden som forklarer motivet til drapsmannen. Det hadde selvsagt vært mye enklere for alle involverte om mannen bare fortalte alt selv, men da hadde vi ikke hatt noen film, i hvert fall ikke akkurat denne filmen.

Temaet i filmen er hentet fra virkeligheten, og det handler kort fortalt om hvordan en rekke tyske krigsforbrytere gikk fri etter andre verdenskrig som følge av en juridisk finte. Sånn sett er det ikke unaturlig å bygge opp en film som omhandler dette som et rettssaldrama. Problemer er, som nevnt innledningsvis, at mye ved forholdene rundt saken og oppklaringen av den framstår som lite realistisk.

En ting er den hemmelighetsfulle drapsmannen. Et annet moment er at den nyutdannede forsvarsadvokaten Caspar (Elyas M’Barek) har hatt et nært forhold til drapsofferet og hans familie. Det virker lite sannsynlig. I akkurat denne historien skaper likevel de ulike bindingene på kryss og tvers ekstra spenning, og er også nødvendige for oppklaringen av mysteriet, som altså ikke hadde trengt å være et mysterium.

Regissør Marco Kreutzpaintner legger opp til en følelsesladet finale, med ivrig bruk av stemningsfull musikk og hjerteskjærende klipp fra krigen. Det er vanskelig å ikke bli berørt av de sterke historiene som fortelles, spesielt med tanke på at de baserer seg på virkelige hendelser. Det er også fint å se at man finner en ny innfallsvinkel til å lage film om de varige sporene krigen har satt, både i Tyskland og i andre deltakende land. Da får man heller leve med at det i akkurat dette tilfellet kan bli litt svulstig og oppkonstruert.