Nordisk Råd-vinner på norsk

Jonas Eika: Etter sola. Noveller. Oversatt av Kyrre Andreassen. 156 sider. Gyldendal.

Er du god nok, så er du gammel nok, sier vi om fotballspillere, og det samme må vel også gjelde for danske Jonas Eika (f. 1991), som var bare 28 år gammel da han i 2019 fikk Nordisk råds litteraturpris, som den yngste mottaker i prisens historie. Han kvitterte med det mange betegnet som en sjokkerende tale, men som egentlig bare var en refs av den danske regjeringen og et flammende idealistisk forsvar for et rausere, mer likeverdig og mindre «hvitt» fellesskap. Det ville vært mer sjokkerende om en ung mann mente noe annet. Og så oppsiktsvekkende ungt er vel 28 år heller ikke. Rimbaud var 15 år gammel da han skrev verdenslitteratur; dét er ungt.

Det fellesskapet Eika etterlyste i talen er også fraværende i den samfunnskritiske, science fiction- og noir-aktige novellesamlingen «Etter solen», som nå foreligger i Kyrre Andreassens stødige oversettelse. Det er en annerledes samling som gir blaffen i det konvensjonelle novelleskjemaet og liksom lar tekstene utfolde seg i alle mulige slags fantastiske og uvirkelige retninger, i en lettere forvrengt dystopisk nåtid i København, Cancún, Nevada og London, med en tidvis opprevet syntaks og springende kronologi. Det er litt Foster Wallace, litt Borges, litt Burroughs, og svært lovende.

I åpningsnovellen «Alvin» oppdager en konsulent at banken som har leid ham inn bokstavelig talt har sunket i jorden. Men arbeidet opphører ikke av den grunn. De ansatte fortsetter som før, med datamaskinene på fanget. Konsulenten tar inn hos finansspekulanten Alvin, som han møter på bar, og vikler seg deretter inn i derivathandel og andre komplekse transaksjoner.

I den kanskje sterkeste, men også mest utilgjengelige novellen, «Bad Mexican Dog», løper såkalte «beach boys» rundt på en strand i Cancún og oppvarter vestlige turister mot driks, mens de på fritiden har ville homoerotiske orgier i en uvirkelig, liksom beat- og Burroughs-inspirert atmosfære, som om vi befinner oss i en syretripp: «appelsin i rommet og sola et vindu mot havet sprut av tjukk hvit juice oransje i det svømmebassengblå bassenget».

I «Meg, Rory og Aurora» selger jeg-fortelleren og den gravide Aurora piller på kirketrappen, der menigheten altså samles i et rusfellesskap fremfor i et trosfellesskap. Og i «Rachel, Nevada» kjører det pensjonerte ekteparet Fay og Antonio hvileløst rundt i bobilen etter å ha mistet døtrene til kreften. Hun hengir seg etterhånden til en UFO-kult, han ønsker å bli ett med universet.

Felles for novellene er et ønske om tilhørighet, fellesskap og kjærlighet, som bare delvis oppfylles med kroppslig intimitet. Spørsmålet er hva det vil si å være et sosialt vesen i en verden der det ikke lenger finnes sterke fellesskap som binder og forankrer, som for eksempel kirken, arbeidet og familien. Alle novellene oppholder seg ved rastløse og søkende personer uten fotfeste – og uten faste beskjeftigelser, for den del. Det er heftig, energisk og originalt gjennomført. Juryen omtalte boken som «et verk der man merker den globale krisetiden», og det er vel sant nok. Eika mener mye om global urettferdighet, de rike landenes politikk og den finansielle verdens logikk, som gjennomsyrer alle menneskets livsområder. Så kan man sikkert mene mangt om hvor fortjent pristildelingen var, men det er uansett ubestridelig at Jonas Eika besitter et betydelig litterært talent.