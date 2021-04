– Tilliten til systemet smuldrer bort

Konserter avlyses, og kulturfolk er frustrerte. – Bransjen er tilbake til start. Det er vanskelig, nesten umulig, å vite hva som gjelder. Da smuldrer tilliten bort, sier Jesper Brodersen, daglig leder i Folken.

– Det siste denne bransjen trengte nå var mer usikkerhet, sier Jesper Brodersen, daglig leder i Folken. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

I Egersund skulle Marion Ravn hatt konsert kommende fredag. Det blir ikke noe av. Arrangøren Easy Egersund postet denne meldingen på Facebook:

For at denne konserten skal la seg gjennomføre med de pålagte smitteverntiltakene er vi avhengig av et godt samarbeid med Norsk kulturråd og kulturminister Abid Raja. Per nå har de dessverre ikke kunnet hjelpe oss med den høylytt annonserte økonomiske forutsigbarhet og støtte, så denne konserten må derfor kanselleres. I likhet med mange hundre andre konserter over hele Norge. Ingen er mer lei for dette enn vi og Marion, og vi jobber for å finne en ny dato for gjennomføring. Håper vi alle kan ses igjen på konsert senere.

– Vi har søkt, slik vi ble oppfordret til. Søknaden ligger inne til behandling. Nå tørr vi ikke gamble på om vi får støtte eller ikke. Vi må bare avlyse og se om vi kan gjennomføre konserten til høsten, sier Arild Sleveland i Easy Egersund.

Han beskriver prosessen som «tre måneders bingo».

Han er ikke alene.

Avlysninger og usikkerhet

Mange arrangører og artister fikk avslag på sine søknader i regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet. Dette gjelder både gjennomførte og planlagte arrangementer.

Effekten av de mange avslagene er utsettelser, avlysninger og ikke minst forvirring.

En rekke konserter og andre arrangementer henger nå og dingler i luften. Arrangører vet ikke om de får kompensert ting som har vært, eller er planlagt. Spillestedene er forvirret og frustrerte og mange artister vet ikke hva de i realiteten har av utgifter og inntekter. Flere Aftenbladet snakket med på tirsdag er bår opprørte og skuffet.

– Hva skal man si? Bransjen er tilbake til start. Det er vanskelig, nesten umulig, å vite hva som gjelder, sier Jesper Brodersen, daglig leder i Folken.

Han forteller om konserter som blir utsatt, konserter som blir avlyst og ikke minst: At tilliten til systemet smuldrer bort. For Folkens del fører all usikkerheten til at eksterne arrangører må vurdere avlysninger, og at de selv blir mye mer forsiktige.

– Det er resultatet av at en hel bransje står uten gode svar.

Tilliten er borte

Folken søker ikke penger fra stimuleringsordningen, siden de er registret i frivillighetsregisteret, men i en annen ordning. Der skal de søke i juni, for det som har vært arrangert mellom januar og juli.

– Hva skjer med den? Kan vi stole på at det kommer penger der? Denne «stol på oss»-holdningen er grei hvis den følges opp. Her skjer det motsatte. Vi aner ikke hva vi har å forholde oss til. Vi har et praktisk, økonomisk problem, men vi har også et stort problem når tilliten er borte. Det siste denne bransjen trengte nå var mer usikkerhet, sier Brodersen.

Og legger til:

– Et annet problem er at den demokratiske samtalen har stoppet opp. Bransjen opplever en lammende taushet på den andre siden av skrivebordet. Og nå blir folk bedt om å søke på nytt? Det er ikke mer penger i potten, bare flere om det samme beinet. Vil kulturministeren legge mer penger i potten, spør Brodersen.

Sagt mye, skjer lite

Produsent Kim Are Røsok i selskapet Mikrofonen har flere konserter i distriktet de kommende dagene. Han har fått flere avslag, avlyser nå konserter og føler seg lurt.

– «Venners Nærhet»-turneen ble raskt utsolgt etter vi lanserte turneen. Vi handlet i god tro på ordene kulturministeren sa 19. januar om at han skulle fortsette med å hjelpe både gjennom stimulering og kompensasjon. Det skulle lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse. Nå sitter vi igjen med regningen.

– Vi ropte om en plan før jul. De klarte ikke å få på plass en ordning før i mars. Jeg er enormt skuffet, sier Røsok, som ligger an til å tape millionbeløp.

Blant mange ting han reagerer på er at arrangementer som er gjennomført ikke får støtte.

– Jeg kan ikke gå tilbake i tid og avlyse, og dermed begrense tapene. Vi gjorde det ministeren sa vi skulle gjøre. Nå sitter vi igjen med regningen selv, og det var akkurat det som ikke skulle skje.

Ingen varsel

Jan Roger Andreassen i bookingselskapet United Stage, som blant annet jobber med Stavangerkameratene, sier – litt oppgitt – til Aftenbladet at avslag de har fått fører til at de ser etter nye datoer for planlagte konserter i Stavanger og Bergen.

Stageway har fått noen tilslag, og mange avslag, blant annet til turneer med Morten Abel, Odd Nordstoga og Sivert Høyem.

– Hadde vi fått en telefon fra Kulturrådet i januar, et slags varsel, så kunne vi justert oss inn og unngått mye av dette. Nå ender det i stedet med at ganske mange ikke får betalt for en jobb de har gjort, eller var tenkt å gjøre. Det er jo bare ikke nok penger, og det blir ikke mer penger å fordele av alle søker på nytt, sier Sigve Prestnes i Stageway.