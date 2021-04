«Frontkjempere»-regissøren: – Jeg er interessert i gråsonene

Alexander Kristiansen er mannen bak TV-serien «Frontkjempere». Ettersom han både har manus, regi og produsentansvar for serien, står han ganske alene til å ta imot kritikken mot serien. Jarle Aasland

– Det blir for enkelt å tegne et svart-hvitt bilde av gode nordmenn og onde nazister. Det er mer nyansert enn dette, sier filmregissør Alexander Kristiansen. De siste ukene har han fått massiv kritikk for TV-serien «Frontkjempere».

