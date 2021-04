«Homeland» på speed

Julie S. Werenskiold debuterer som forfatter med krimromanen «Et lite, etisk feiltrinn». Foto: Gyldendal

KRIM: Norsk journalist avslører et skremmende storpolitisk spill.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Julie S. Werenskiold: Et lite, etisk feiltrinn. Thriller. 415 s. Gyldendal.

Svala Saltfjord er en smellvakker freelancejournalist med jetset-liv og skyhøyt pengeforbruk. På flyet hjem fra USA tilbyr den amerikanske sidemannen henne en gavepakke av en sak. Hun reiser tilbake til New York og gjør et eksklusivt intervju med en norsk konvertitt bosatt i New York, som kan fortelle om nært forestående terrorangrep på Europa. I tillegg har han en sensasjonell video med svært kompromitterende informasjon om Tyrkia og den tyrkiske presidentens forhold til jihadister.

Det høres ut som århundrets scoop, men kan det stemme? Hun kontakter sin redaktør og mentor i VG som «heller vil stå på hodet ytterst på Prekestolen enn å komme i mål som nummer to». VG sørger for faktasjekk av alt overlevert materiale, og sammen snekrer de årets nyhetssak. Saken blir plukket opp av alle viktige internasjonalt medier og videoen går viralt på et blunk.

Men det er først nå det begynner. En bombe utløses på Gardermoen, en kjendisjournalist blir drept og et islamistdrap knyttes direkte til saken. FNs sikkerhetsråd innkaller til ekstramøte for å diskutere intervensjon av Tyrkia.

Svala får mistanke om at hun har blitt brukt, og at artikkelen er en brikke i et storpolitisk spill. Men hvem trekker i trådene, og hvem er den mystiske John Allton som dukker opp hele tida? Svala prøver fortvilet å finne ut hva som er skjedd for lage en kontraartikkel. Saken fører henne til Los Angeles, Lamu i Kenya, Serengeti i Tanzania og til slutt Istanbul og den store finalen.

Journalister opptrer ofte i kriminallitteraturen, som regel som allierte eller bitre fiender av politiet. Noen ganger er journalisten hovedpersonen, men sjelden har vi truffet maken til kvinne som det Julie S. Werenskiold presenterer oss for i sin debutroman. Noen valgte Svala fordi hun ble sett på som ansvarsløs, egoistisk, slurvete og dum, men hun vokser med oppgaven og greier å hamle opp med de fleste som truer både henne og rettferdighetens sak. Svala minner om Carrie Mathison i TV-serien «Homeland». Hun er sårbar men hun gir seg aldri, og hun har en formidabel energi.

Dette er en modig satsing, av en forfatter som går inn i sin tid og bruker de storpolitiske konstellasjonene til å beskrive et skremmende, og nokså realistisk scenario. Det er spennende, men litt kaldt og kynisk. Det er vanskelig å føle empati med Svala, til det er hun for overfladisk og for mye Oslo-elite. «Homeland» på speed er dette egentlig, John le Carré hadde snudd seg i grava om han hadde sett en slik ellevill bruk av virkemidler.