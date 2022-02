Første kvartal med overskudd for Snapchat

Aksjekursen til Snap, selskapet bak det sosiale mediet Snapchat, skjøt i været etter at selskapet for første gang la fram et kvartalsresultat med overskudd.

NTB-AFP-Ritzau

Kursen har gått nedover på grunn av uro tilknyttet markedssituasjonen og bekymringer for strengere personvern på Apples telefoner, som gjør det vanskeligere å målrette reklame.

Men etter at selskapets siste resultat viste et overskudd på 22,5 millioner dollar, drøyt 196 millioner kroner, steg aksjekursen med nesten 60 prosent.

For hele året gikk Snap med underskudd på 488 millioner dollar, men det er mye bedre enn året i forveien, og i første kvartal dette året går det bedre enn prognosene. Selskapet omsatte for 4,1 milliarder dollar i 2021, opp 64 prosent fra 2020.

Snapchat hadde 319 millioner brukere på slutten av 2021, opp 20 prosent fra året i forveien. Appen er særlig populær blant yngre smarttelefon-brukere.