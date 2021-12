Britisk fra Bryne

PLATE: Fire nye, gode sanger fra folk som lengter 60 år tilbake i tid.

Svenssen består av Ådne Eikeland, Otto Hustoft, Omund Norheim, Ingve Lende og Ove Stokkeland Olsen. Vedkommende helt til høyre er foreløpig ikke med i bandet.

Leif Tore Lindø Journalist

Svenssen: «Every day is a school day» (Svenssen)

Bryne-bandet Svenssen ga ut to fine plater for rundt ti år siden og en maxi-singel i 2019. Samme gjeng er også navet i Ranglerockfestivalen. Bra folk, altså. Her er de tilbake med en ep, også den i fin, litt sånn gammalengelsk stil. Band som i sin tid fikk London til å swinge og være verdens kuleste sted er åpenbare inspirasjonskilder, og våre venner fra Jæren er gode foredlere av stilen. Svenssen er kanskje 60 år for seine til å være hypermoderne, men har godt grep om harmonier, gitarriff og korte, fiffige rockelåter. Melodiene deres er også sånne som du liker fort og glemmer sent. Produksjonen er ganske tørr og ukomplisert, preget av skarpe gitarer, lys koring og et godt driv i kompet. Platen inneholder fire gode sanger. Ingen av dem er spektakulære, men de er solide, fine rockelåter for alle som liker kraftpop, mod-rock og lengter tilbake til elegante, britiske rockerebeller.

Beste spor: «Every day is a school day».