Overskuddet krymper – alt er som det skal være

Overskuddet er redusert til under en tidel. Det betyr at situasjonen er normal etter to unntaksår for symfoniorkesteret.

Tarald Aano Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Overskuddet krymper, men sesongprogrammet er tilbake på normalen for Stavanger symfoniorkester.

Målet til Stavanger symfoniorkester er ikke å tjene penger. Orkesteret skal formidle musikk. De fleste inntektene kommer fra offentlig hold, under ti prosent fra billettsalg og spons.

Derfor ble 2020 er merkelig år: Pandemien sørget for stenge saler og færre publikummere, javel, men også færre utgifter som følge av lavere aktivitet, færre reiser, færre gjestende musikere og dirigenter. Dermed ble et normalt overskudd på to-tre-fire millioner kroner til et driftsresultat på over 13 millioner, uten at noen egentlig ønsket det slik.

I fjor var tallene mer vanlige med driftsresultat på 1,1 millioner. Og denne sesongen tegner til å bli så normal at smilene brer seg i konserthuset i Bjergsted. Alt tyder nemlig på at 2022–2023 blir et fint år – med åpne saler, fulle konsertrekker og store opplevelser.

Det begynte i alle fall på beste vis da den nye sesongen åpnet torsdag sist uke. Aftenbladets anmelder Solveig Grødem Sandelson ga toppkarakter til konserten med musikk av Messiaen og urframføring av Ståle Kleibergs «Byen og menneskene». Også Klassekampen var full av lovord. Torsdag 1. september dirigerer Clemens Schuldt orkesteret som blant annet framfører Bela Bartóks mesterverk «Musikk for strykere, slagverk og celesta».

Fulle konsertrekker

Dette er bare begynnelsen. Programmet for 2022–2023 fyller en bok på 116 sider. Det sier noe om aktiviteten – og det sier noe om bredden. Dette er altså den første normale sesongen på tre år, dermed er fullstendige hovedserier og klassikerserier tilbake, egne opplegg for barn og unge er på plass, gjestedirigenter og solister er på bestilt, samarbeid med andre er i gang, og filmkonsertene er selvsagt med.

Fulle saler?

Altså: Orkesteret sikter mot 80.000 publikummere for første gang side 2019, administrasjonen jobber iherdig med å få tilbake abonnenter som forsvant under pandemien, og enda viktigere – å rekruttere helt nye.

– Publikum har vært imponerende lojale til tross for to veldig spesielle år, sier kommunikasjonssjef Cecilie Christ. Men hun medgir at abonnementstallene har sunket noe; ned drøyt hundre fra 872 i hovedserien og 818 i klassikerserien i 2019.

Nå ønsker hun selvsagt å fylle salene. I 2019 stilte drøyt 1000 personer på konsertene i konserthuset, i snitt. Vanligvis spiller orkesteret for rundt 80.000 mennesker i året – det sank til under 20.000 i fjor, et år som var sterkt preget av koronapandemien. Målet er å nå gamle høyder så snart som mulig, og programmet er satt opp for å nå ulike målgrupper – vante konsertgjengere som vet hvor de skal klappe, og nye publikummere som klapper når de er begeistret, selv om det skulle være på feil sted.

Truls Mørk har spilt med Stavanger symfoniorkester flere ganger – denne sesongen er han tilbake.

Utvalgte høydepunkt

Høydepunktene står i kø, og cellisten Ilmari Hopkins som leder programrådet, kunne antakelig funnet enormt mange – vi begrenser ham til tre:

Konsertversjonen av Wagner-operaen «Tristan og Isolde» i oktober, der orkesteret og sangere som Irene Theorin og Stefan Vinke framfører den varme, romantiske og intense andreakten. (27. oktober)

Den store orgelsymfonien med musikk av Grieg og andre, med Iveta Apkalna på orgel. (17. november).

Og Truls Mørk spiller Sjostakovitsj, samme instrument som lederen av programrådet. (27.mars)

Multislagverkeren Martin Grubinger jobber med orkesteret over tid, og i september får han hovedrollen.

Cecilie Christ viser noe av bredden ved å nevne tre helt andre arrangementer:

Multislagverkeren Martin Grubinger er såkalt residensmusiker, han bor i Stavanger og jobber med orkesteret en periode. Siste uken i september blir det en aldri så liten slagverkfestival med Grubinger i hovedrollen i blant annet John Coriglianos «The Conjurer» og i den skandinaviske premieren på «Speaking Drums» av sesongens residenskomponist i SSO, Peter Eötvös.(22., 24. og 30. september)

Morten Abel og symfoniorkesteret, fem allerede nesten utsolgte konserter. (20., 21. og 22. oktober)

Filmkonsertene der orkesteret spiller musikken mens filmen vises på stort lerret: Den lokalproduserte «Tottori! Sommeren vi var alene» lørdag 8. oktober og «Harry Potter og Mysteriekammeret». (Torsdag 1., fredag 2. og lørdag 3. desember).

Morten Abel fyller 60 år i oktober og feirer dagen med tre konserter sammen med Stavanger symfoniorkester. Her ved Hillevågsvatnet, der karrieren startet.

I tillegg blir det festkonsert for Randabergs 100 år som egen kommune i Varen onsdag 7. september, åpen dag med SSO søndag 11. september, nye bestillingsverk fram mot Stavangers 900-årsjubileum 2025, og mer til. Som vanlig er hovedserien torsdager og klassikerserien fredager bærebjelker i programmet. Hovedserien er i utgangspunktet lettere tilgjengelig enn verkene i hovedserien. Og selvsagt blir det både jule- og nyttårskonserter.