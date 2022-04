Spøkte med Will Smith-slaget på Grammy-utdelingen

Komiker Nate Bargatze kom med en klar referanse til Will Smiths Oscar-slag da han bideo under Grammy-utdelingen natt til mandag.

– Når jeg skal vitse om noen fra scenen, er det kanskje like greit at jeg har på meg denne, sa han, til latter fra salen.

Foo Fighters ble tildelt tre priser på den 64. utgaven av Grammy-utdelingen. Det skjer en drøy uke etter at bandets trommeslager døde.

Rockebandet Foo Fighters vant tre priser under nattens Grammy-utdeling. Det skjer en uke etter at bandets trommeslager Taylor Hawkins døde.

Gruppen sikret seg prisene for beste rockeopptreden, beste rockelåt og beste rockealbum.

Ingen av bandets medlemmer deltok på Grammy-seremonien, der det deles ut priser for og til musikkbransjen, i Las Vegas.

Hawkins var trommeslager i Foo Fighters i 25 år og var en nær venn av bandets vokalist Dave Grohl.

Bandet skulle etter planen opptre på Grammys-sendingen. Produsentene sier at Hawkins vil bli hedret under seremonien.

Hawkins ble 50 år gammel. Han ble funnet død på et hotellrom i Colombias hovedstad Bogotá, der Foo Fighters skulle holde konsert fredag 25. mars.