Ferdig med Geni og andre spørrespill? Ainou er en frisk nykommer!

Ole Magnus og Hanne Marthinsen har laget et godt spørrespill som kobler det analoge brettet med mobiltelefonen.

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ainou. Spørrespill for 2–6 spillere eller lag, fra 10 år og oppover. 30–40 minutter. Happy Dice.

Er det plass til enda et spørrespill mellom Geni og Trivial Pursuit og Bezzerwizzer og hva de nå heter, alle sammen? Ja, og Ainou (lydskrift for «I know», eller «jeg vet») tvinger seg inn og krever sin plass.

Forklaringen er rett og slett at spillskaperne Hanne og Ole Magnus Marthinsen kombinerer gode spørsmål med bra funksjonalitet. Hovedgrepet er å koble det analoge brettspillet med digital aktivitet. Spillerne må nemlig både spille med brikkene sine, samle flere gullsteiner og edelsteiner (som gjøres om til poeng) enn motstanderne, og bruke smarttelefonene sine underveis.

Marthinsens er ikke de første spillskaperne som forsøker å løfte brettspillet inn i en digital verden, og vanligvis er jeg ganske skeptisk til forsøkene som ofte ender i et frustrerende paradoks: Egentlig samles vi konsentrert rundt spillebrettet, men samtidig fikler vi med hver vår telefon eller ser bort fra brettet når vi skal sjekke tv-skjermen eller pc-en.

I tillegg kan det bli kluss når mobiler og apper ikke er helt samarbeidsvillige: I en av mine testrunder av Ainou klarte ikke dataingeniøren å laste ned appen vi trenger (muligens fordi arbeidsgiveren har lagt inn sperrer på telefonen hans), og videofyren opplevde at telefonen slo seg av hvis noen tenkte for lenge. Sånt er selvsagt dumt, for du er helt avhengig av telefonen for å spille dette: Der kommer spørsmålene, og der finner du svarene.

Men litt digitull oppveies faktisk av noen store fordeler:

Oppgavene er oppdaterte: Spørres det om statsråder, handler det ikke om Solberg-regjeringen – men Støres folk. Aktualitetskategorien skal oppdateres fortløpende, loves det. Hvis det løftet holdes, er det et kjempepluss!

Oppgavene er også varierte: Foreløpig tilbyr spillet 15 ulike kategorier, og flere skal det bli. Men nettselskapet er selvsagt kremmere: Du får velge ti kategorier når du kjøper spillet, og kan kjøpe flere hvis du vil. Muligens er spørsmålene litt enkle for rutinerte quizere, men det tåler vi.

Oppgavene er også tilpasset ulike aldre: 10–13 år, 13–16 år, og voksne over 16. Det handler ikke bare om vanskelighetsgrad, men også tema. De unge får flere Youtube-spørsmål enn vi over 16, for å si det sånn.

Ingen innvendinger? Njaa ... Jeg forstår ikke hvorfor vi trenger et svært brett, som krever et ganske stort spillebord, når det meste foregår digitalt. Og noen av brikkene er litt for like i fargen. Men det er virkelig bagateller som på ingen måte skal skygge for et virkelig godt tenkt – og solid utført – spørrespill.