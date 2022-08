Ingen countryfestivaler i Norge var interessert - så fikk bandet et uventet tilbud

Countrybandet Deathbarrel har spilt på puber og metalfestivaler hele sommeren - men ingen countryfestivaler har booket trioen fra Stavanger. Det måtte et tilbud fra en annen verdensdel til for at de skulle få spille for «sine egne».

Publisert: Publisert: Nå nettopp