Marit Tusvik har klart det igjen

Tur/retur med en manisk mesterkokk fra Milano til Elba på en gourmetenes og kjærlighetens tog- og ferjereise.

Marit Tusvik har siden skrevet flere romaner, skuespill, diktsamlinger og barnebøker. Hun har mottatt blant annet Ibsenprisen, Nynorsk litteraturpris, Narvesens kulturpris og Amalie Skram-prisen, og i 2004 mottok hun Doblougprisen for hele sitt forfatterskap.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Marit Tusvik: «Mannen fra Milano». Roman. 157 sider. Oktober.

Marit Tusvik (1951, debut 1979) hører til det mindretallet av forfattere som også er diktere, som altså makter å gjøre en fortelling til noe mer enn et handlingsreferat, til noe større og mer enn en vel fortalt historie. Det gjør hun enda en gang med romanen «Mannen fra Milano».

Det er en sanselig og nervøst følsom roman, drømmeaktig, som inniblant grenser til det hallusinatoriske. Den har som sitt utgangspunkt at mennesket er et komplisert vesen, utstyrt med et finstilt, men begrenset, sanseapparat. Og som vi jo vet, må alle sansene fungere hvis vi vil gå for å være ved våre «fulle fem». Så kan vi hver for oss lure på hvilket sansetap som ville være det verste for akkurat oss. (Det skal visst være hørselen).

For den italienske mesterkokken Bruno W er det smaken med tilhørende luktesans. I det «Mannen fra Milano» åpner, har han nettopp fått sin første Michelin-stjerne for restauranten sin. Han er 37 år, skal gifte seg om noen dager, men er likevel via tog og ferje nå på vei til øya Elba, for å bli inspirert til nye fantastiske retter. Forloveden kjenner seg forsømt.

Bruno er som en duracellkanin. Han er alltid hektisk på farten, på torg og i restaurant. Han løper mer enn han går. Innkjøp og arbeidet med mattilberedningen, service og restaurantdrift tar all energi. Med all sin profesjonelle ærgjerrighet, og Michelin-stjernen sin i bagasjen, begjærer han alt stjerne nummer to.

På Elba blir den vordende brudgom Bruno stormforelsket, fascinert og fortryllet av den omskiftelige, drømmeaktige og sensuelle – navnløse også – «enka». Spenningene mellom dem, på samme tid realistiske, berusende og hallucinatoriske («han dro måneskinnet rundt seg», sov og sov), er også forunderlig gripende å følge for leseren.

Herfra gjør romanen et treårig sprang i tid. Bruno er blitt 40, er allerede skilt og skal snart bli far. Men det er alt sammen tilsynelatende en bagatell for ham i forhold til den katastrofen som har overkommet ham: Han har mistet smakssansen. Det har han i det lengste klart å skjule for sine ansatte på restauranten, for ikke å snakke alle de gjestene som nå strømmer til etegildene og de nitid forberedte gourmetmåltidene han ekspansivt serverer.

Men det får denne egenoppnevnte «smakenes alkymist» intenst til å oppleve seg som en bedrager der han serverer smaksopplevelser han ikke selv kan delta i eller stå inne for. Sammen med sansetapet – som han er alene om å erfare – opplever han samtidig en suksessens depresjon: Livet og alt han produserer er blitt som en pakke han sendte til seg selv og aldri hentet.

Fra en leser som både er en ignoramus i kokekunst og psykiatri, først blir introdusert for hovedpersonen, ser han i Bruno en ekstremt selvsentrert mann. Bruno er overspent, men følsomheten og den nervøse energien hans er kapslet rundt ham selv, og godt innpå diagnostikkens grenseland for ADHD med autismetrekk.

Over tid og med markerte synsvinkelskifter er Brunos dager og utvikling over en periode på tre år, sammen med minnesbrokker fra hans tidligere liv slik de viktigste nå står for ham, medrivende og forunderlig lesning. Etter smakssanstapet er Bruno nedtrykt til det kyniske, uten at forfatteren trykker ham ytterligere ned for å la ham ligge. Tvert om trekker Tusvik både ham og leser videre.

Det er kanskje å tøye det vel langt å snu på Leonard Cohens manisk gjentatte påstand om at «det finnes ikke, det finnes ikke, det finnes ikke noen kur for kjærligheten», og etter å ha lest hele Marit Tusviks komprimerte skildring av Brunos Ws liv og dager, heller komme på det motsatte, at det kjærlighet som er kuren. En leseopplevelse er denne korte romanen, «Mannen fra Milano», i alle fall.