En varm sekser fra Sibir

Sekser? Det gis altfor mange seksere. Men Zulejkha må få det likevel.

Grå? Nei. Guzel Jakhinas bok får en ekte sekser, gitt av glede som belønning for glede.

Steinar Brandslet

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Guzel Jakhina: «Zulejkha åpner øynene». Roman. 468 sider. Oversatt av Marit Bjerkeng. Cappelen Damm.

Denne boka er ikke så kjedelig som du tror. Men Sovjetunionen i 1930 er ikke det minste morsomt for Zulejkha heller, for hun bor utslitt på en bondegård i Tatarstan med en brutal mammadalt av en mann og svigermor, den innfule gammelheksa.

Her kunne historien ha endt med et klynk, antakelig i barselseng eller en hungersnød eller noe sånt, men isteden sendes Zulejkha til arbeidsleir i Sibir for å bli god sovjetborger. Nei, jeg skal så klart ikke fortelle hvorfor.

Underveis dør hundrevis, tusenvis og etter hvert millioner av mennesker, men det er mest som bakgrunnsstøy. For egentlig handler dette om at du duger til mer enn du vet og er tøffere enn de andre skjønner før etterpå. En usannsynlig kjærlighetshistorie blir nesten forståelig likevel.

Forfatteren Guzel Jakhina har aldri vært i arbeidsleir og må derfor dikte. Andre forfattere har vakrere språk, er mer presise eller troverdige og lærer oss mer om historie og politikk. Noen synes hun er for snill med historien, mens andre synes hun er for streng.

Men det spiller ingen rolle. Hun gjør ikke krav på Sannheten om Sovjet. Det har andre allerede gjort.

Jakhina får oss isteden til å bry oss, ikke bare om Zulejkha, men om de levende menneskene som omgir henne. For du blir sint på dem som antakelig fortjener det og glad i dem som hadde fortjent noe annet.

Boka skjemmes litt av noen lurvete språkbilder. Men folkene blir sjelden klisjeer selv. De er hele mennesker.

Doktoren, kunstneren, det forfinede paret, kommandanten og sleipingen henger igjen også når boka er ferdig. Mange bøker kunne med fordel vært kortere, men for én gangs skyld er jeg sulten på enda mer når side 468 er lest.

Joda, det blir svært så lidenskapelig og høystemt innimellom, men aldri slitsomt. Doktorens forvandlinger tror jeg ikke på, og det finnes litt å pirke i om du absolutt må.

«Zulejkha åpner øynene» er ikke perfekt. Men den får en ekte sekser, gitt av glede som belønning for glede. Den er en vakker og varm bok, og jeg tror nok du vil kose deg med den også.