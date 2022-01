Takk for sist

Madrugada er tilbake, og det er veldig godt nytt.

Sivert Høyem og Madrugada gjør platecomeback 14 år etter de sist ga ut ny musikk.

Leif Tore Lindø Journalist

Madrugada: «Chimes at midnight» (Warner)

Nytt Madrugada-album, det første på 14 år! Utropstegnet er på sin plass. Ikke uventet låter dette stort og påkostet. Når Sivert Høyem drar til og synger «Nobody loves you like I do» på åpningssporet er det lett å tenke «jo, takk, og i like måte».

Madrugada har dette lille ekstra, de har det på mange fronter og de har hatt det siden «Industrial silence» kom som en liten hydrogenbombe på tampen av forrige årtusen. Å ha Madrugada tilbake er som at storebror har kommet hjem igjen. «Chimes At Midnight» er rett og slett et vidunderlig flott, seigt og passe tungt rockealbum med flere av disse klassiske balladene.

De låter som seg selv. De er mørke, episke, duvende, stilsikre og melodiøst. Det skader heller ikke å ha Sivert Høyem, en prima rockevokalist, i front. En og en halv litt-under-pari-sang, ok, men pari her ligger ganske høyt. God, solid plate, enkelt og greit.

Madrugada-fans kan bare glede seg.

Beste spor: «Nobody loves you like I do», «Slowly turns the wheel», «Help your self to me».