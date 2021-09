«The Wire»-skuespiller Michael K. Williams er død

Skuespilleren Michael K. Williams, kjent for sin rolle som Omar i TV-serien «The Wire», er funnet død i sin leilighet i Brooklyn i New York.

NTB-TT

Publisert: Publisert: I dag 06:44

Det er New York Post som melder om dødsfallet mandag. Ifølge avisen er det mistanke om overdose.

Williams ble 54 år gammel. I tillegg til at han markerte seg som den homofile gangsteren i «The Wire», spilte han Chalky White i serien «Boardwalk Empire».

Han ble nominert til Emmy-prisen for sin rolle i miniserien «When They See Us» i 2019 og tidligere for sin innsats i «The Night Of» og «Bessie».

I år er han nominert for sin rolle som Montrose Freeman i dramaserien «Lovecraft Country».