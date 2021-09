Super supergruppe

Samler du gull, kan det fort bli gull.

Aaron Dessner (The National) og Justin Vernon (Bon Iver) lager supergruppe med folk fra tre-sløyden.

Leif Tore Lindø Journalist

Big Red Machine: «How Long Do You Think It’s Gonna Last?» (Jagjaguwar)

Taylor Swift, Anaïs Mitchell, Aaron Dessner (The National), Justin Vernon (Bon Iver) og Robin Pecknold (Fleet Foxes) har en liten supergruppe de sysler med litt innimellom. Og de er veldig, veldig gode. Denne banden flyter inn og ut av et indiefolk-landskap de har bukselommekjennskap til, og det er liksom ingen elementer de ikke behersker. De synger fryktelig godt, de lager vakre sanger, de er produsert med finesse og et overskudd av ideer, de kan være tilbakeholdne, de kan være litt ville og i det hele tatt.

Piano og kassegitar er nok noen steder. Andre ganger pøser de på med elektronikk og litt mer pynt. Taylor Swift bidrar med litt frekkhet, Aaron Dessner (som nok er hovedmannen her) er i storform, flere gjester kaster seg på og Big Red Machine er blitt en veldig, veldig hyggelig boltreplass for flinke folk. Det lages jo finfine ting av plast for tiden, men du verden så kjekt det er å hvile ørene til litt forrektige, organisk tre-sløyd.

Beste spor: «Birch», «Phoenix», «Renegade»