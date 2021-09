Fønvind av vondt, varmt og løye

Masse tøys, og masse store følelser, er i sving når Christian Ottesen hyller sin avdøde mor.

Christian og Gro Ottesen ble nettkjendiser da de begynte å lage videoer sammen. Nå har sønnen laget forestilling for å hedre sin avdøde mor.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Christian Ottesen: «Blod, svette og mor mi». Humorshow, Clarion Hotel Energy, fredag kveld. Publikum: 360. Spilletid: 1 time.

Christian Ottesen, mrchristian83, og moren Gro ble nettkjendiser for noen år siden. Gro feilte gubedre meg nesten alt som gikk an å feile. MS, Tourettes, angst, depresjon og i det hele tatt. I bunn, eventuelt på toppen, lå alkoholismen. Gro levde et vanskelig liv. Som følgefeil levde Christian og familien et vanskelig liv. Men moren var like kjærlig som hun var plaget, og de siste årene hun levde, begynte Christian å ta med moren på ville videoer, som de la ut på nettet. Målet var humor som medisin – og det virket.

Moren elsket det, folk elsket det og chili-spising, ville karuseller, skremming og alskens påfunn ble deres greie.

I 2020 døde Gro. Da hadde de to allerede begynt å snekre på et show. De hadde også vært et radarpar i tv-serien «Charterfeber». På glørne av tanken om en felles forestilling har Christian gjort morens drøm om å stå på scenen til virkelighet, på et vis. Hun er med i de varme, morsomme videoene på bakskjermen, Hun er med når Christian forteller, leser diktene helles og hermer etter jabbet hennes om katter og blomster og Syden og solkrem og kattene igjen, og blomstene.

Varmt og ekte

Dette showet har en veldig varm og god side. «Jeg står her i kveld fordi jeg har en historie å fortelle», sier han i starten. Christians fortelling er ytterst sympatisk og emosjonell, og den er tidvis veldig godt fortalt. Videoene (vi kunne godt sett enda flere) er like ærlige som de er morsomme. Den brokete historien om usynlige sykdommer, om kjærlighet på tross, og en barndom pakket inn i store mengder rufsete kjærlighet, er sterk. Moren smiler og lider, sønnen tar i bruk uortodokse metoder for å skape huller i den mørke veggen moren står bak. Christian Ottesen deler rikt, både fra de morsomme øyeblikkene, de galne og de litt såre. Ofte er det kort vei mellom dem, eller de opptrer samtidig.

Christian Ottesen leser opp listen med morens diagnoser.

«Blod, svette og mor mi» føyer dette seg inn i en nokså ny sjanger der sterke historier, følelser og humor slår følge og veksler på å dra. Veronica Simoné Fjeld gjorde noe av det samme, også hun med Rune Bjerga som regissør, og den norske kongepokalen i grenen er det Rune Andersen som innehar med sin barndomsfortelling «Lykkeliten». Det er hu-emo-r, en blanding av store emosjoner, liv og død, bløte vitser og god historiefortelling. I gode rammer er det vanskelig å gå på trynet med sånt, men det er også vanskelig å gjøre det virkelig, virkelig godt.

Christian Ottesen er debutant, en god debutant, som fikser blandingen fint. Det er imidlertid noe rusk i det som skulle vært et litt bedre smurt maskineri. Han hadde klart seg helt fint – bedre – uten applausfrieriene med punchline hvert femte minutt. Helt unødvendig. La mannen fortelle. Teknisk rot med skjermen setter også litt hykkas noen steder. Få det bort. Deler av teksten er litt stiv, og det aner oss at han hadde vært enda litt bedre hvis han var litt friere.

Vondt og løye

Noen flere sånne ting er det å pirke på når man skal gå fra løyen på Facebook til å ta inngangspenger fra folk. Det sagt: Christian Ottesen og hans fortelling pirker i store deler av følelsesregisteret. Man ler, kan tørke en tåre, får litt klump i magen og blir veldig avstandsglad i både mrchristian83 og Gro. I denne paellaen av stand up, videoer, foredrag, personlig vitnesbyrd, visdomsord og sidespor er det nok ingredienser til å mette publikum. De mangellappene showet kommer med blir langt på vei blåst bort av to herrrrlige typer, en sterk historie og den fønvinden av ekte mor-sønn-kjærlighet som vi forstår har ligget bak alt driden de tross alt har vært gjennom.

De aller fineste øyeblikkene kommer når Christian Ottesen har fortalt noe om moren, og vi får se en video av dem to sammen. Vi får se en sønn som har gitt seg i kast med en ulveflokk av sykdommer, en mor som finner små lommer av håp og et radarpar som bruker humor for å komme seg til neste orienteringspost i livet. Det er varmt, vondt og – tross litt lugging – ganske løye.