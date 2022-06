Gitardrømmen lever

De holdt gitarrocken flytende på 80-tallet, gikk i hi og våknet i 2012.

Steve Wynn fronter The Dream Syndicate, bandet som hoppet bukk over både 90-tallet og 00-tallet.

Geir Flatøe Journalist

The Dream Syndicate: «Ultraviolet battle hymns and true confessions» (Fire)

Dream Syndicate er framme ved plate nummer åtte; fire på 80-tallet og like mange de siste fem årene. Vokalist Steve Wynn, trommis Dennis Duck og bassist Mark Walton er gamle travere, mens gitarist Jason Victor kom senere.

Nyeste medlem er Chris Cacavas fra Green On Red, et annet 80-tallsband fra Los Angeles under Paisley Underground-fanen; gitarrock fra 60-tallet krydret med psykedelia. Long Ryders var et tredje, og Stephen McCarthy derfra er gjest her. Et aldri så lite 80-tallsparty altså, men av den alternative sorten.

Både synther, søvnig snakkejazz a la Cohen, tysk krautrock, garasjepønk og litt Brian Eno blandes inn, men det er fortsatt Velvet Underground-rocken som gir Dream Syndicate vinger. Bare hør deilige «Every time you come around».

Varierte sanger skaper spenning, mens de skurrende gitarene binder platen sammen. Nydelig gjort.

Beste spor: «Damien», «Hard to say goodbye», «Every time you come around», «Lesson number one», «Straight lines».