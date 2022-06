Solo og flaskeøl

Fra bryggekanten til Ryfylkes fjelltopper.

Det er tid for et nytt lokalt debutalbum.

Jonas Vikingstad Journalist

Kaizo Kids: «Kaizo Kids»

En plate som er vanskelig å melde. Biter de over for mye, eller for lite? Savner jeg vokal, eller gjør jeg det ikke?

Uansett er det ikke tvil om at talentfulle musikere står bak. «23.02.20» er en veldig audiovisuell åpning. Den høres ut som lyden av Solo-brus og iskaldt flaskeøl.

«Emma» var gruppens første singel. Sporets inspirasjon vites ikke. En musikalsk berg-og-dal-bane. Fra det spe og stille til det herlig befriende og ubekymrede. «It was all a dream» frakter deg til en ensom fjelltopp inne i Ryfylke, mens vårvinden griper tak i kinnene og lar legemet få ro en stakket stund. Hvilepulsen senker seg, og livet smiler.

Man fanges i et komplekst, men også underutviklet konsept, som ikke lar seg pakke ut etter første lytt. Bandet fikk en ekstra gitarist i forbindelse med platen. Det merkes. Lydbildet bærer lengre enn låtene.

Jeg håper gruppen neste gang utforsker flere sjangere.

Beste spor: «It was all a dream».