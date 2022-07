Zlatan begins

FILMANMELDELSE: Han er svensk fotballs superhelt, og hans opprinnelseshistorie dekker nesten hele termostaten.

Zlatan (Granit Rushiti) gjør det stort i Ajax og blir solgt til Juventus. Det er et godt stykke fra grusbanene i Rosengård, der han vokste opp la grunnlaget for å bli en av verdens beste fotballspillere.

Et lite tips først: Man bør være ytterst forsiktig med å lese bøker. Plutselig kommer det en film som blir en liten nedtur, fordi boken er bedre. Dette er en sånn. I 2011 skrev journalisten og forfatteren David Lagercrantz boken «Jeg er Zlatan». Det var Zlatan selv som fortalte, siden det er han som tross alt er Zlatan, og Lagercrantz som noterte, sjekket og skrev. Boken er kanskje ikke stor litteratur, men den er en kjekk liten fest av en fotballfortelling. Nå er filmen her, med manus skrevet av samme Lagercrantz.

I korte trekk er fortellingen om Zlatan en løvetannshistorie. En gutt fra trange kår vokser opp i innvandrertunge Rosengård utenfor Malmö, med fattige foreldre fra Bosnia og Kroatia. Moren er kjederøykende vaskehjelp. Far har et visst talent for å sitte i en stol og drikke øl og se på tv-bilder fra Balkan-krigen. De vil omsorg, men kommer bare et stykke på vei. Zlatan er rotløs. Miljøet er røft. Zlatan blir røff. Fotballen er hans mulige redningsplanke, men asfalten dette frøet må gjennom for å blomstre er ganske tjukk. «Når man er fra Rosengård, må man være dobbelt så god», sier Zlatan.

Det er Zlatan mot omgivelsene. Stakkar Zlatan, kanskje, men med fasiten i hånd: Stakker omgivelsene. Denne kampen er innom hele termostaten, fra varme og vennskap til småkjeltringer og foreldre som vil ha Zlatan ut av laget.

Når man skal gjøre film av bok, handler veldig mye om å skrelle bort. Filmen konsentrerer seg om de formative og lunefulle barne- og ungdomsårene, fram til det internasjonale gjennombruddet i Ajax og overgangen til Juventus. Dominic Bajraktari Andersson og Granit Rushiti er begge troverdige, intense og gode som ung og purung Zlatan. Han spilles med én dæsj sårbarhet og én dæsj kjekkaseri, en type med stor tro på egne ferdigheter, men også med vinden imot og en egen evne til å skape brottsjø rundt seg. Godt skuespill der, altså, som rører opp passelige mengder sympati og «kom igjen, Zlatan, du klarer det!».

Fotballen er Zlatans superkraft og rammen for det hele. Gjenskapelsen av kamper, treninger og alt fotballrelatert – en tilbakevendende hodepine for film og tv – er god.

«Jeg er Zlatan» er en slags opprinnelseshistorie til superhelten Zlatan. Den forsøker å forklare hvorfor og hvordan han ble en av verdens beste fotballspillere, en nevemagnet, en urokråke og en leder på sine voksne dager. Her lykkes den langt på vei. Ikke like godt som boken, men det er altså din egen feil hvis du driver og leser bøker.

Zlatan representerer også et nytt Sverige, et sted der barske innvandrermiljøer og det snusfornuftige folkhemmet skal finne sammen. Vi får fine scener som viser disse kollisjonene, særlig med Zlatan på skolen, der Prussiluskan-pedagogene vil ha ham til å sitte stille. Sosialrealismen og heltefortellingen er ganske engasjerende på en familievennlig måte. Fint for hen på 14, litt for mye dramatisert medhårs- og heltedoku for oss litt eldre. Zlatan selv før noen ytterst få riper i lakken, men i det store og hele er han Batman. Vi får til gjengjeld noen fine fotballnørdeøyeblikk med unge Tony Flygare, Mino Raiola og grobunnen for Zlatans ambivalente forholde til Malmö FF.

Du kan få to veldig ulike opplevelser av filmen «Jeg er Zlatan». Én hvis du har lest boken, og en annen hvis du ikke har lest boken. Jeg har altså lest – kjempetabbe! – og dermed ble filmen, som i seg selv er ganske så ålrait, en liten nedtur.