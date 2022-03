Aooo!

PLATE: Bryan Adams er så glad at det gjør vondt. Overalt.

Bryan Adams har mange kule biler. Det har ikke du.

Bryan Adams: «So happy it hurts» (Bryan Adams)

Det krever blod, svette og himlende øyne å lytte til solbrune, berømte og rike folk greie ut om hvor sinnssvakt bra de har det. Bryan Adams klarer rett og slett ikke tørke av seg gliset. Barna hans er nydelige. Han er omringet av verdens beste band. Kjærestens røst er bedre enn himmelen. You are the smoke made from the fire of love. Æsj. Vi er flere som leter etter en dypere mening med tilværelsen. Etter «So happy it hurts» vurderer jeg å slutte å lete. So beautiful. Amazing. So beautiful, it’s indisputable. Uff.

I jakten på nye våpen i Adams’ støvete arsenal av hits, er det ingen å finne på hans siste plate. Dette er rosapop for førtiser og femtiser med «roser er røde»-aktige tekster fremført med rasp i stemmen. I’m so glad it’s outrageous. Ao! Men la deg ikke lure av en surmaga anmelder. Bryan Adams plugger i stikkontakten på DNB Arena april måned. Det er klart det blir stemning, spesielt om Mr. Adams smiler like stivt fra scenen som han gjør på «So happy it hurts».

Beste spor: Ingen.