Stella anbefaler: Yodude/Heybro – Mercedes Benzo

Oslo-bandet slipper i dag sitt andre album, «Windows-enga». Blant sporene finner vi «Mercedes Benzo». En norskspråklig rockelåt pakket inn i et svevende gitarspill à la The War on drugs. En røff vokal sørger for motsetninger, og resultatet er en vakker nostalgi-tripp.