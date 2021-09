Seiglivet rock

Undergrunnsrocker fra London som ikke gir seg.

The Bevis Frond er Nick Saloman.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Bevis Frond: «Little Eden» (Fire)

Nick Saloman har holdt det gående siden 60-tallet, og i 1986 dannet han The Bevis Frond. Der har han vært eneste faste medlem. Nå kommer han med 20 nye sanger, dypt rotfestet i britisk og amerikansk jord.

Åpningen «Everyone rise» kunne vært Dinosaur Jr, mens «And away we go» er fra Hendrix-himmelen. «Brain fatigue» er britpop a la Blur, eller tilbake til Kinks for den saks skyld. «They will return» har et flott refreng som synges med en undertrykt smerte det tar et langt liv å få til, mens nydelige «Hold your horses» er Gram Parsons verdig.

«As I lay down to die» har et middelalder-preg, samtidig som gitarsoloen er pur rock. «The man in the garden» og «Cherry gardens» kunne vært Bob Mould. «Dreams of flying» oser Neil Young.

Teenage Fanclub og Lemonheads er andre som burde sette pris på en sammenligning når 68-åringen kjører i vei.

Gi kulthelten Nick Saloman og hans Bevis Frond en sjanse.

Beste spor: «They will return», «Hold your horses», «The man in the garden», «Cherry gardens», «Little Eden».