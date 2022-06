Tøff svenske

Svensk rocks store navn de siste årene.

Hurula er ute med sitt femte album.

Geir Flatøe Journalist

Hurula: «Ingen är kär i år och andra sånger» (Razzia/Sony)

En novemberdag i Luleå i 1979 så Hans Robert Hurula Pettersson dagens lys. Nå er han 42 år og framme ved album nummer fem.

Han har sanger som «Ny drog», «Stockholm brinner», «Ont som jag» og «22» bak seg, og han har innkassert en svensk Grammis for beste rock tre år på rad. Noe fjerde ble det ikke, for i år måtte han se seg slått av Thåström. Hurula var nominert, men hadde bare et konsertalbum på stille opp med.

Neste gang stiller han sterkere i konkurransen, selv om poppønken har mildnet med årene og likheten med Håkan Hellström er innlysende. Nevnte Thåström er også en som kan trekkes fram når Hurula først skal sammenlignes med andre.

Dette er samtidig ikke hans beste album, mest fordi oppskriften hans begynner å bli forutsigbar. Vi tåler likevel fortsatt nye kjærlighetssanger fra Hurula. Det er melodiene og refrengene som er hans sterke side, og sanger som «Se dig le» og «Otrygg provanställning» er flotte.

Beste spor: «Se dig le», «Otrygg provanställning», «Bare grannar hör».