– Telefoner og mailer strømmet inn og folk møtte opp i foreningen. Det har vært en voldsom respons og vi har fått inn mange spennende historier, forteller Thore Larsen i Stavanger Søemandsforening.

Akkurat nå har foreningen så mye stoff om krigsseilere fra Rogaland at de har nok med å ta unna. Likevel vil de ha mer.

All informasjonen skal sendes videre til det nasjonale krigsseilerarkivet som ble opprettet i Kristiansand i fjor.

Arkivet prøver å få en komplett oversikt over de 35.000 nordmennene som seilte ute under krigen, kanskje 3000 fra Rogaland. Minst 140 fra Stavanger-regionen fikk en våt grav. Nå har sjømannsforeningen fått vite om mange nye navn.

Krigsseilerne selv var ofte tause, eller de fortalte bare de morsomme historiene, aldri de vonde.

– Naboen min på Kvitsøy var krigsseiler og jeg seilte med ham. Han fortalte aldri et kløyva ord om det han hadde opplevd under krigen, sier Kjell Olsen i sjømannsforeningen.

«Herborg» ble kapret

Sjømannsforeningen har fått høre om mange skjebner: Sverre G. Johnsen fra Stavanger opplevde å bli beskutt av både tyskere og allierte. Sommeren 1942 var Johnsen maskinmann ombord i «Herborg» på vei til Australia, da båten ble beskutt og kapret av den tyske hjelpekrysseren «Tor». Johnsen og de andre gikk i livbåtene.

– Da tyskerne hadde overtatt «Herborg», tok de oss ombord igjen. Det viste seg at mange av mannskapet på «Tor» hadde vært med da «Blücher» ble senket i Oslofjorden, fortalte Sverre G. Johnsen til Rogalands Avis i 1984.

«Herborg» ble ført til Yokohama for reparasjon. De døpte om skipet til «Hohen Friedeberg» og satte tysk flagg på. Johnsen og de andre maskinfolkene og et par dekksfolk ble beordret med som mannskap. Som fanger hadde de ikke noe valg.

Beskutt av engelskmenn

Skipet satt kurs for Frankrike. Etter et halvt år i sjøen ble «Hohen Friedeberg» beskutt ved Azorene. Granatene kom susende.

– I det vi skulle gå i livbåtene fyrte engelskmennene av en kraftig bredside. Aktertaljen på livbåten ble truffet slik at livbåten forsvant under bena på oss. Selv hang jeg i tauet fra daviten, neglene røk da jeg måtte slippe taket og ryggen ble også skadet for livet, fortalte Johnsen i 1984.

Fra det kalde vannet ble han og en del av mannskapet plukket opp av en tysk ubåt.

– Når synkeminene ble sluppet etter ubåten, ble vi kastet vegg imellom alle som en. Nervene var i høyspenn, fortalte Johnsen til Rogalands Avis.

Som fange i Tyskland opplevde Sverre G. Johnsen bombingen av Hamburg, et grufullt syn. Han kom endelig hjem til Stavanger i desember 1943. Da var han 21 år gammel, og ville ikke til sjøs igjen. Istedet tok han seg jobb på Rosenberg verft, og jobbet der i mange år.

Anders Minge

Føler anerkjennelse

– Mange er glade for å fortelle om det faren, bestefaren eller oldefaren opplevde under krigen. De bidrar til å gi anerkjennelse til sjøfolkenes innsats, sier Kjell Olsen.

Krigsseilerne ble lovet etterbetaling for sin innsats under krigen, men de pengene fikk de ikke før i 1972, etter mye om og men. Mange av krigsseilerne var alkoholiserte og flere politikere mente at sjømennene bare ville drikke opp pengene. Siden kjempet de en lang og nedverdigende kamp for å få krigsskade-pensjon.

Noen krigsseilere fikk ikke hjemstavnsrett i Norge, fordi de ikke hadde betalt skatt under krigen. Andre ble beordret til å gjøre militærtjeneste etter fem år på sjøen. Den norske stat, ved forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen, ba om unnskyldning for all denne uretten i 2013.

De som har flere opplysninger og dokumenter om lokale krigsseilere kan henvende seg hos Stavanger Søemandsforening, Nedre Strandgate 17, telefon 51 52 55 50 eller stavans@online.no.

