Skattesmell truer bedriftskunstforeninger

– Det gikk raskt hos oss fra den første beskjeden kom om at vi måtte skatte for det beløpet bedriften bidrar med til kunstforeningene, til at det nå går mot en nedleggelse, forteller Arild Berg Karlsen i Bergens Tidenes kunstforening.

Han frykter at hele ordningen med bedriftskunstforeninger kan falle sammen som en kortstokk.

– Dette er trist for medlemmene, men konsekvensene er enda større for kunstlivet; kunstnerne, galleriene og rammebutikkene, sier Berg Karlsen, og mener at skattesaken bør få en politisk løsning.

Verken Berg Karlsen i BT eller Sven Arne Buggeland, tidligere leder i det som var VGs bedriftskunstforening, er i tvil om at den summen bedriftene bidrar med til gevinstene i kunstforeningene er skattepliktig. Og at det er er riktig av bedriftene å sørge for at denne skatten blir betalt.

Jonas Haarr Friestad

Her er taperne

Billedkunstneren Anita Tjemsland vet ikke hvor mye av den kunsten hun selger gjennom gallerier som går til bedriftskunstforeninger. Men vet at om foreningene forsvinner helt, så vil dette få konsekvenser for hennes økonomi. Samtidig er hun like opptatt av at også medlemmene i foreningene kommer til å miste mye. Kunstforeningene vekker interessen for kunst blant folk.