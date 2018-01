«Fire and Fury» kommer på norsk

Boka av forfatteren Michael Wolff tegner et svært lite positivt bilde av Trump og skapte oppstyr allerede før utgivelsen i USA den 5. januar.

Wolff sier boka, som blant annet stiller spørsmål ved presidentens mentale helsetilstand, er basert på over 200 intervjuer. Trump selv sier boka er løgnaktig.

– Trump uttalelser er vel i trå med mye annet rart han har sagt. Men jeg har ingen grunn til å mistro Wolffs metoder eller hans kilder, sier forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge Forlag til NTB.

Forlaget fikk rettighetene til «Fire and Fury: Inside the Trump White House» like før helgen. Boka skal hete «Ild og Vrede: På innsiden av Trumps hvite hus» på norsk og vil sluppet i slutten av februar. Gaathaug har stor tro på den norske oversettelsen.

– Jeg tror norske lesere er opptatt av hva som skjer i USA. Boka handler om folk vi leser om i nyhetene hele tiden. Wolff har fått lov til å være en flue på veggen i Det hvite hus og har snakket med aktørene rundt Trump, så det blir en skikkelig innside bok. Virkelighetslitteratur på sitt aller beste, sier hun.

Gaathaug vil ikke kommentere hvem som har fått jobben med å oversette boka til norsk, men bekrefter at det er et lite team av flinke mennesker som arbeider med prosjektet.

– Jeg syns det er kjempegøy at det er Kagge Forlag som gir ut boka. Den er helt i vår ånd og jeg er stolt av at det er vi som gir den ut, legger hun til.