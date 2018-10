Det har gått et år siden Maskinhallen på Tou stengte og arbeidet med å oppgradere salen startet opp. Å pusse opp Tou har vært en liten kamp mellom bevaring og fornying, mellom følelser og fornuft og mellom behovet for nyt og respekten for gammelt. Huset er stappfullt av industrihistorie, av gammel murstein, bryggerirør, gamle fliser og spor etter både ølproduksjon, konserter og festivaler. Bygningsmassen har definitivt hatt særpreg, og det ville Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou Scene, ta vare på - så langt det gikk.

– Her har funksjonalitet, HMS, kostnader, estetikk og nostalgi utkjempa noen kamper. Resultatet er en rekke kompromisser. Det er ikke til å unngå, men vi har tatt vare på veldig mye av det gamle, sier han, og peker mot pipa som står på scenekanten i Maskinhallen, sa Alstad til Aftenbladet under en omvisning i høst.

– Den måte vi ta vare på. Flunka nytt ventilasjonsanlegg, eldgammel pipe.

Den pipa brukte ordfører Christine Sagen Helgø da hun offisielt åpnet Maskinhallen. Hun tok en ølflaske, pælmet den i pipa og erklærte at herligheten nå var åpnet. Litt senere på kvelden var det konsert med Morten Abel, Haley Shea (Sløtface) og Cloroform.

Kristian Jacobsen

Tou-komplekset har vært gjennom flere byggetrinn. I denne omgangen bygges det øvingslokaler og studio for musikere, i tillegg til konsertsalen Maskinhallen, som har fått seg en kraftig oppgradering: Ny scene, ny bar, ny ventilasjon, nytt PA-anlegg, backstage-område og tekniske rom. Det gamle lappeteppet av midlertidige løsninger er borte, publikumskapasiteten er økt til 360 og akustikken skal bli mye bedre.

På baksiden av Maskinhallen bygges det som skal bli øvingslokaler til musikere i distriktet. Her er all den gamle bygningsmassen revet. Tre etasjer med til sammen 18 øvingsrom, studio, liverom og felleslokaler skal åpnes i februar 2019. I motsetning til resten av huset er dette helt nytt.

