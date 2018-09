«Var» fordi Tegnehanne fra Kvernaland har trukket seg fra utstillingen. Hun vil ikke satse på stripeserier framover, og har forlatt tegneserieforlaget Egmont.

Therese G. Eide kommer inn fra benken. Hennes serie «Intet nytt fra hjemmefronten» har blitt svært populær på kort tid.

Utstillingen kom i stand fordi kvinnelige serietegnere er grovt underrepresenterte i norske aviser. I fjor var bare 2 av 50 serier i de største avisene er tegnet av kvinner.

Mange redaktører velger fremdeles arkaiske serier tegnet av amerikanske menn, fremfor nye av kvinnelige serieskapere som tar samtiden på kornet.

Ida Neverdahl: Ikke bekymra

– Jeg syns vi klarer oss veldig bra, jeg er ikke bekymra, sier serieskaper Ida Neverdahl.

24 åringen fra Stavanger klarer seg mer enn bra. Hun har gitt ut bøkene «I’m a girl, it’s fantastic», «Moskva» og «Hvordan kan Los Angeles knuse hjertet mitt?» i flere land. Webserien «Like an artist» har blitt delt over en million ganger. Seriene hennes har vært i Dagbladet, VG, Pondus og Nemi. Stripeserien «Puma» er en del av utstillingen, men den føler hun seg ferdig med.

– Jeg har ikke laget flere striper av «Puma». Stripeformatet er veldig begrenset av fire ruter og en pønsjline. Det er ikke det jeg syns er mest inspirerende, sier Neverdahl.

Ida Neverdahl

For tiden tegner hun en tegneserieroman om heksebrenning i Nord-Norge på 1600-tallet, etter manus av Mathias Juell Johnsen.

– Folk trodde hekser fantes den gangen, og de brant til og med det de kalte trollbarn. Det var en rar verden som det er spennende å fortelle i tegneserieform. Det blir nesten som en tv-serie, mener Neverdahl.

Torsdag 1630 skal hun og svenske Ellen Ekman («Lille Berlin») intervjues på scenen i Sølvberget.

«Kald kaffe» fra Nærbø

«Kald kaffe» av Linni Ingemundsen stilles også ut. Men Nærbø-kvinnen har også større ambisjoner enn å lage tegneseriestriper. På tampen av fjoråret ga hun ut ungdomsromanen «The unpredictability of being human». Det ble ukens bok i engelske The Sunday Times. Nå er hun snart ferdig med oppfølgeren.

– Planen er å fokusere mer kreativ energi på tegneserier etter at jeg har fått ferdig boken. Jeg savner selvsagt å lage serier, sier Ingemundsen.

Ellen Ekman

De andre som stilles ut er:

• Svenske Lina Neidenstam, hennes «Zelda» trykkes i Aftenbladet.

• Maren Uthaugs «Ting jeg gjorde» går fast i danske Politiken.

• Maria Smedstads «Em» har gått i Aftenposten, Aftonbladet og The Sun. Hun stiller med sin ferske serie «Ace».

• Ida Larmos «Værbitt» handler om livet i Nord-Norge.

• Josefine Nilsson Åhrmans «Tack for kaffet» bruker en stil inspirert av barnebokillustrasjoner i kontrast til et voksent innhold.

• Melanie Sassarini skriver om sex, dating og menstruasjon i «Ett steg i taget».

• Norske Ingrid Bomann-Larsen debuterte i Gateavisa for syv år siden. Hennes serie «Stress» stresser som biserie i «Pondus».

• Frida Malmgren er psykolog og relasjons-ekspert på svensk tv. «Tjejerna på Höjden» publiseres i svenske aviser og det svenske Nemi-bladet.

En overflod av kvinnelig talent invaderer altså den mannsterke planeten tegneserier.

Plakatutstillingen vises på Sølvberget fram til 15. februar 2019.