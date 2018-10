Det er åpenbart rift om billettene til Bon Jovi-konserten på SR Bank Arena 8. juni 2019. De siste dagene har det vært forhåndssalg gjennom ulike kanaler. Disse billettene er nå utsolgt, og Per Vervik i Stavanger Artistbyrå advarer folk mot å kjøpe gjennom andre kanaler enn de offisielle.

– Vi var forberedt på stor interesse, og alle som vil ha billetter må merke seg fredag 2. november klokken 10.00. Da starter det ordinære billettsalget. Det foregår gjennom Ticketmaster.

– Vi er gjort oppmerksom på flere nettsider som tilbyr svartebørsbilletter. Som arrangør meldte vi oss selv på en side på Facebook som lignet veldig vår egen: Facebook-siden «Europe top events», der over 9000 har meldt sin interesse for billetter. Her tilbys det billetter til langt over ordinær pris. «Bon Jovi Stavanger» er en annen side fra EU Concerts med nær 2000 som har meldt sin interesse. Vi advarer på det sterkeste mot å kjøpe disse billettene. Svartebørs er som kjent ulovlig i Norge. Det er heller ikke sikkert at disse i det hele tatt er i stand til å levere billetter. De har i alle fall ingen link til arrangørene og den offisielle salgskanalen, sier Vervik.

Ståbillettene som koster 795 kroner ligger ute på svartebørssiden til 2000 kroner. De aller beste billettene, Golden Circle, koster opp mot 4000 kroner.

