Pandemi-Spellemann for andre gang: Oppstykket prisfest med sterke følelser

Få trodde at også Spellemannpris-festen i 2021 skulle være preget av pandemien. Det førte til en oppstykket og riktig så langdryg TV-fest – og sterke følelser.

Kristoffer Cezinando Karlsen ble Spellemann-kveldens vinner totalt. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

NTB-Gitte Johannessen

Musti lå rett etter Cez og kan juble for to Spellemannpriser – ikke lenge etter at hun begynte som artist. Hun ble kåret til Årets Gjennombrudd, som har følge av en kvart million kroner i Gramostipend, og vant dessuten hiphopkategorien for sitt debutalbum «Qoyskayga». Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Tix ble kåret til Årets Spellemann, noe som rørte ham sterkt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Chris Holsten og Frida Ånnevik stakk av med prisen for Årets låt med sin fine «Hvis verden» – muligens overraskende nok for dem som trodde lyden av 2020 skulle være Tix og «Karantene. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Et sterkt år for Mayhem-veteranen Jørn «Necrobutcher» Stubberud. Blackmetallegenden skal både på museum – og innlemmes i Rockheims æreshall, og fredag vanket det dessuten Spellemanns ærespris på Mayhem. Hans første kommentar lød rett og slett: – Jøss. Foto: Jørn / NRK

– Det er en enorm ære å få lov til å opptre på Spellemann og Skaugum. Det er nok en opplevelse jeg vil huske for alltid. Håper folk vil like det, sier artisten Natnael, som fremførte sin låt «Ekko» på Skaugum i forbindelse med at han var nominert i R&B/soulkategorien. Foto: Robin Bøe

Det musikkinteresserte kronprinsparet omkranser en av Spellemann-gallaens programledere, Tarjei Strøm. For å lage nok en annerledessending i koronatiden reiste rundt og møtte nominerte, vinnere og andre bransjeaktører. Hele reisen starter på Skaugum. Foto: Robin Bøe

Girl in red var blant artistene som opptrådte under Spellemann-showet – der hun også ble kåret til Årets Internasjonale Gjennombrudd. Foto: Robin Bøe

I passende omgivelser: Blant artistene som opptrådte under Spellemann-showet var Emma Steinbakken og Aslag Haugen. Emma rørte mange med sin fremføring av Hellbillies-låten «Jeg glemmer deg aldri». Foto: Robin Bøe

– Dette var overveldende, sa kveldens store vinner, Kristoffer Cezinando Karlsen. Men siktet ikke bare til de to harpene han kunne ta med seg hjem for seieren i to av de gjeveste kategoriene, som Årets tekstforfatter og Årets låtskriver.

– Jeg har ikke vært i et rom med så mange mennesker på et halvt år, sa Cezinando.

Selvsikker Musti

NRK delte ut en rekke av prisene i det nye Nasjonalmuseet, der de ifølge programleder Silje Nordnes «fylte huset med stor kunst som ikke kan henges på veggen, nemlig noe av det beste norsk musikk har å by på».

Cezinando er også featured-artist på B-Boy Myhres Spellemannvinnende musikkvideo «Gammel person», der Håkon Hoffart har regi. Dermed lå han en halv harpelengde foran neste artist med tyngre bør hjem enn flertallet:

Musti vant ikke bare hiphopkategorien for sin debutplate – i konkurranse med blant andre nettopp Cezinando: Hun sikret seg også æren av å bli Årets Gjennombrudd – noe som medfører en kvart million i stipend fra Gramo. Da programleder nummer to, Sandeep Singh, sa at dette «er karrierens første Spellemann», lød svaret selvsikkert fra Musti:

– Og ikke den siste!

Rørt Annie, Tix og Holsten

Comebackfenomenet Annie var en svært rørt vinner av popkategorien, og sa om prisharpen at «alle som har laget et popalbum i år fortjener en sånn en».

– Musikk har en så vanvittig stor verdi for så mange. Å feire den er veldig viktig.

Rørt ble også Andreas «Tix» Haukeland over å bli kåret til Årets Spellemann. Den tidligere så omdiskuterte russelåtmakeren er nå blitt et folkekjært breddenavn med stor fanbase – som stemte ham frem til Melodi Grand Prix i mai. Han mottok meldingen utendørs på NRK, omgitt av en gruppe fans som fikk møte i hver sin bil for å hylle ham og høre en låt.

– Det å bli sett, ikke bare blant dere jeg alltid har æren av å få treffe på konserter, men å bli sett av de andre som lager musikk også. Det er skikkelig stort for meg, sa Haukeland.

Som til tross for to låter med å konkurransen om Årets låt, likevel måtte se seg slått av Chris Holsten og Frida Ånnevik – som seiret med «Hvis verden».

– Dette er noe av det største jeg har opplevd, sa en vilt begeistret Holsten.

Gjennombrudd og hederspris

To andre fine priser vanket også – til artister i hver sin ende av spekteret: Suksessombruste girl in red, alias Marie Ulven, ble utnevnt til Årets Internasjonale Gjennombrudd.

Samtidig vanket det Spellemanns Hederspris til et band som ifølge prisutdeler Thomas Seltzer «har skapt musikkhistorie på verdensbasis» siden starten i 1984 – nemlig blackmetallegendene i Mayhem.

Det var Jørn Stubberud, bassisten også kjent som Necrobutcher, som mottok prisen. Han er eneste bandmedlem som har vært med fra den mørke starten, og hans første kommentar til den overraskende prisoverrekkelsen lød:

– Jøss. Dette er ikke en fleip?

Da han ble sikker i sin sak på ektheten, ble han «satt ut», medga Stubberud i NRK-sendingen.

Rojal scene

I del to av Spellemann-prisshowet gikk ferden ut av Oslo. Programleder Tarjei Strøm reiste nemlig rundt i landet for å hylle nominerte, vinnere og andre bransjeaktører. For en av førstereisguttene i Spellemann-sammenheng, RnB/Soul-nominerte Natnael, ble pandemiversjonen av prisshowet en sterk opplevelse:

Sammen med Det Norske Solistkor, som var nominert i samtidsklassen – der de vant, var scenen hans i rojale omgivelser på Skaugum med kronprinsparet som vertskap.

– Det er en enorm ære å få lov til å opptre på Spellemann og Skaugum. Det er nok en opplevelse jeg vil huske for alltid. Håper folk vil like det, lød det fra Natnael i forkant.

Strøm roser kronprinsparet for at de slapp til NRK-sendingen.

– Når Spellemann skal feire det spesielle musikkåret 2020 og gjøre stas på en bransje som er inne i en tøff tid, så er det ekstra hyggelig å kunne starte hos Kronprinsparet på Skaugum. De kjenner musikklivet godt og har et stort engasjement for norsk musikk og kultur.