Det som ble til overs

Etter noen år på vandring, returnerer de til grunnfjellet.

Motorpsycho er fra venstre Bent Sæther, Hans Magnus Ryan og Tomas Järmyr. Foto: Terje Visnes

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Motorpsycho: «Kingdom of oblivion» (Rune Grammofon/Border)

Fjorårets «The all is one» var avslutningen på en trilogi som inkluderte to dobbelt-album og som ble unnagjort på tre år. Etter alt dette kommer nå et album med låter som ikke fant sin plass på forrige plate.

Tanken var å lage en streit hardrock-plate, men underveis lyttet de til gamle helter som The Incredible String Band og Bert Jansch. Dermed får vi en solid dose kontrastfylt progrock, men uten at tungrock-ideen glemmes.

Det sju minutter lange testosteron-tunge tittelkuttet «Kingdom of oblivion» følges av tre varsomme minutter med akustiske «Lady May 1», igjen avløst av ni Black Sabbath-aktige minutter i «The united debased».

Alt i alt 70 minutter med lange, harde angrep fulgt av pust inn, pust ut. Det er i overkant mye her må du være helhjertet fans for å elske, som de fem minuttene med svært lite kalt «The watcher», men trønderne forsvarer sin posisjon som konger på haugen.

Dette kan de bedre enn de fleste.

Beste spor: «Kingdom of oblivion», «The united debased».