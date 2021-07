Når merkevaren skygger for mennesket

«Sweat» er en ubehagelig og tankevekkende film om en ung og ensom treningsblogger.

«Sweat» er en temmelig mørk film om en treningsblogger.

Det hadde vært den enkleste ting å lage en film som bare gjorde narr av en hovedperson som Sylwia (Magdalena Kolesnik). Hun er veltrent, vakker, har hundretusener av følgere i sosiale medier, tjener godt med penger for å reklamere for produkter folk ikke trenger og er tilsynelatende beundret og begjært av alle. Smarttelefonen har nesten blitt en del av kroppen, og hver minste hendelse i livet skal dokumeteres i den overregisserte stilen som bare har vage likheter med et virkelig liv.

Den svenske regissøren Magnus von Horn lar oss følge Sylwia gjennom noen få dager. Det starter med en opptreden på et handlesenter, hvor den sprudlende trenings-influenseren mottas som en kongelig av en hel skokk kvinnelig fans. Vel hjemme i sin lyse, fine leilighet får hun ferdig pakket, fancy mat levert på døra, og oppfører seg som en moderne prinsesse på erten.

Som sagt, det hadde vært lett å latterliggjøre, og det hadde vært lett å mislike en person som dette, som lever av å promotere et kunstig og uoppnåelig ideal, og som muligens har glemt hvordan man kommuniserer med ekte mennesker.

Men så skjer det en del ting som røsker opp i den beleilige fordommen vi er i ferd med å konstruere for oss selv. Det blir vanskeligere å forstå hvilke av handlingene til Sylwia som er kynisk kalkulerte og hvilke som er et resultat av at hun ikke har det spesielt bra. Den skikkelsen som trer fram i skyggen av den vellykkede merkevaren Sylwia ligner mest på en ensom og redd jente som blir utnyttet av dem som skulle beskyttet henne og som er i ferd med å bli spist opp av den kyniske virkeligheten hun har iscenesatt seg selv i.

Magdalena Kolesnik er glimrende i rollen som den overfladiske og selvopptatte bloggeren, og enda bedre når den glossy fasaden er i ferd med å revne og den ekte Sylwia kanskje kommer til syne. For vi vet aldri helt hva som er ekte og hva som ikke er det, og kanskje vet hun det heller ikke lenger selv. Det er ingen behagelig film, men desto mer relevant i en tid hvor presset om å være vellykket i alle kanaler blir stadig mer påtrengende.