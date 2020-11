Mario kjører inn i stua

Nintendos nye påfunn, å kombinere radiostyrt bil og dataspill, er nyskapende og stilig. Men selve spillopplevelsen er ikke alltid like god.

I det nye Mario Kart-spillet finner sted i fysiske omgivelser, såvel som på skjermen.

Det høres unektelig ut som om Nintendo her har klart å sette sammen det beste fra to verdener: Radiostyrt bil og racingspill. Begge deler er hver for seg kjempegøy, og det er sånn sett en glede at AR-teknologien har kommet så langt at man kan kjøre rundt på sitt eget stuegulv ved hjelp av Nintendo Switch-konsollen.

Spillet er forholdsvis enkelt å sette opp. Man blir utstyrt med en liten bil med en liten Mario oppi, og fire portaler av papp, som skal danne passeringspunktene i banen. Man blir guidet igjennom de ulike trinnene, og det er lett å henge med. Før den første runden splæsjer en god hjelper maling på den lille rørleggerens bil (den virtuelle versjonen, selvsagt), så kjører man opp en valgfri løype. Og her er vi kommet til det første ankepunktet: Hva slags løype man kan boltre seg med, avhenger selvsagt sterkt av hvor mye plass man har tilgjengelig. Når det er sagt, er det mulig å være kreativ og kjøre på kryss og tvers og under bord, stoler og sofaer. Den fysiske bilen er utstyrt med et lite kamera, så man følger den på dens ferd via skjermen. På denne måten får man gjerne også en liten påminnelse om at de som får utbetalt ukelønn for å støvsuge, har behandlet området under sofaen noe stemoderlig.

Rekkevidde-problemer

I det hele tatt er det veldig gøy å følge bilen på sin ferd gjennom kjente omgivelser, sett fra et litt annet perspektiv enn vi er vant til. Men det blir også fort klart at teknologien begynner å skurre litt når man kommer et stykke fra konsollen. Etter hvert som bilen kjører et stykke bort fra moderskipet, sliter de med å holde kontakten med hverandre, og blir bildet blir fort litt hakkete. Om man er så eventyrlysten at man prøver å kjøre inn i et annet rom, for eksempel for å skremme noe som står på kjøkkenet og aner fred og ingen fare, detter bildet helt ut i korte perioder og kjøringen oppleves som litt rykkete.

Selv om banene man kjører rent fysisk befinner seg i sitt eget hjem, er det mye gjenkjennelig ved spilldesignet. Man kjører om kapp med en rekke virtuelle biler, plukker opp bokser med ulike power ups, man må passe seg for uvennlige vesener som kjøttetende planter og for virtuelle hindringer i veien, og det er gøy å se på hvordan den fysiske bilen som suser rundt på parketten påvirkes av dette.

Ensformig i lengden

Men til tross for at spillet lar oss spille den samme typen cuper som vi kjenner fra tidligere Mario Kart-spill, blir det etter hvert litt ensformig. Det er grenser for hvor mye omgivelsene man ser på skjermen kan endre seg, og man er i stor grad prisgitt sin egen kreativitet når det gjelder å komme opp med nye ideer til baner man kan kjøre. Det er også en del ting som lugger hvis man ikke har vært flink nok til å rydde i nærheten av banen. Om man havner langt bak konkurrentene og derfor blir belønnet med den omtrent selvgående kanonkule-power up’en, nytter det lite om noen har lagt fra seg en gjenstand slik at den sneier borti banen, da risikerer man at bilen blir stående og stange i strikketøyet eller vedkurven eller hva det nå er som hindrer den i å komme videre. Andre hindringer, som teppekanter, har bilen heldigvis få problemer med å forsere.

Et siste moment som ikke nødvendigvis taler dette spillets sak, er at det ikke er like lett å spille sammen med andre som de andre Mario Kart-spillene. I så fall må hver spiller ha hver sin konsoll og hvert sitt spill. Det blir med andre ord gjerne til at man må bytte på å kjøre, og da er det fort gjort at de yngste mister interessen, hvis det blir for mye venting på tur.

Men alt i alt er det mange timer med moro å hente ut av dette. Og det er kult å se at Nintendo klarer å gjøre nye ting samtidig som det gamle, kjente er godt ivaretatt. Man skal være temmelig negativ og gammel til sinns for ikke å finne litt barnslig glede i et konsept som dette.