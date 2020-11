Estland er med

Eliann Tulve var 16 år da hun sluttet seg til bandet i 2013.

Holy Motors med Eliann Tulve i front.

Holy Motors: «Horse» (Wharf Cat/Playground)

Ligger Twin Peaks i Estland? Har Hope Sandoval i Mazzy Star flyttet dit? Eller Margo Timmins i Cowboy Junkies? Nei, selvsagt ikke. Derimot finner vi Eliann Tulve og bandet Holy Motors i hovedstaden Tallinn.

Den to år gamle debuten vakte oppsikt, og oppfølgeren «Horse» er en langsom ridetur over den amerikanske prærien under månen og stjernene.

Åpningen «Country church» er en strålende sang, og «Road stars» er en fin duett. «Matador» er stilig monotoni, og «Endless night» er vakker. Ensformigheten truer etter hvert med å overta, men de stopper i tide etter åtte kutt.

Jeg vet mer om dopede langrennsløpere fra Estland enn jeg vet om artister derfra. Vi har minimalisten Arvo Pärt, popjenta Kerli og noen som vant Grand Prix, men så er jeg blank. Fram til nå, for Holy Motors vil feste seg på samme måte som finske 22-Pistepirkko huskes.

Jeg har glemt GP-navnene, men Eliann fra Estland, Tulve fra Tallinn, jo, jeg vil huske henne.

Beste spor: «Country church», «Road stars», «Matador».