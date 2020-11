Når flyktningen klikkar

ROMAN: Temaet er aktuelt og innsiktsfullt skildra, men handlinga manglar struktur og språket temperatur.

Abbas Khider er aktuell med romanen «Et slag i ansiktet». Foto: Mangschou forlag

Leif Tore Sædberg

Abbas Khider: Et slag i ansiktet. Roman. 189 sider. Omsett av Merete Franz. Mangschou Forlag.

Tenk deg at du har rømt frå Saddam Husseins irakiske skrekkregime og ved hjelp av menneskesmuglarar endar opp i Europa og Tyskland.

Tenk deg at du etter fleire år med endelaus venting, som kasteball i byråkratiet og lausarbeidar utan rettar, omsider får opphald som flyktning.

Tenk deg at du sidan får trekt tilbake opphaldsløyvet ditt – fordi Saddam Husseins irakiske skrekkregime har falle etter USAs invasjon. Dermed er det berre vilkårlege bombeangrep og ymse skotvekslingar med automatvåpen mellom rivaliserande bandar å sjå opp for i Bagdad. Så det er trygt å reisa «heim,» seier Tyskland.

Du hadde kanskje klikka. Og det er nettopp det hovudpersonen Karim Mensy gjer i «Et slag i ansiktet». Han går til åtak på sakshandsamaren sin, Frau Schulz, bind henne fast og tvinger henne til å høyra på historia si.

Den historia er truleg inspirert av opplevingane til forfattar Abbas Khider (f. 1973), som sjølv flykta frå Irak til nettopp Tyskland som 19-åring. Gjennom Karim og møta hans med andre immigrantar og mottakssystemet får me innblikk i eit miljø der fortviling og desperasjon råder. Der ein asylsøkar kjenner seg som «en uønsket reklame som til stadighet havner i postkassen, til tross for at det er satt på klistremerker overalt som tydelig sier «STOPP! INGEN REKLAME, TAKK!»

Khider er for lengst ein etablert og feira forfattar i Tyskland, og gir ei innsiktsfull skildring av immigrantlivet frå eit nedanfrå-perspektiv. Og får dessutan fram nyansane: langt frå alle som vil til Europa og Tyskland har like gode, folkerettslege grunnar til opphald. Blant enkelte er tommelfingerregelen og metoden derfor «Si aldri sannheten!» i møte med mottaksapparatet.

Som skjønnlitteratur og roman har «Et slag i ansiktet» mindre å by på. Khider skriv lettfatteleg og klart, men ganske anonymt, trass i at tyske kritikarar meiner det er «poetisk og elegant.» Den litterære leseopplevinga blir dermed nokså ordinær. Handlinga er noko episodisk, med avvegar hit og dit, att og fram, og manglar heilskap og ein gjennomtenkt intrige. Frau Schulz-grepet verkar til dømes litt utanpåklistra og gir lite utteljing. Kanskje tyr enkelte forfattarar for lett til romanforma, når sakprosaen kunne formidla innhaldet vel så skarpt.