Savnet av en søster

BOK: Lekent, gjennomtenkt og gripende om havet, døden og kjærligheten.

Odd Eirik Sætre Færevåg: Den vesle jenta og havet. Korte forteljingar frå Røvær 1899–2044. Noveller. 160 sider. Samlaget.

Kjernen i Odd Eirik Sætre Færevågs (f. 1976) «Den vesle jenta og havet», med en tittel som peker på Hemingway, er «øya han vaks opp på, og fyret der ute, og søstera som drukna». Øya det er tale om, er Røvær, steinknausen i havet vest av Haugesund, med en naboøy som passende nok heter Urd og nevnes flere steder i boken. Urd er en av tre skjebnegudinner i norrøn mytologi, og representerer fortiden.

Mye av dette dveler ved det fortidige. Omdreiningspunktet eller smertepunktet, om man vil, er lillesøsteren som druknet i 1985, bare fem år gammel. Boken tar imidlertid til et år før, og åpner fabelaktig fint med et sommerbilde av familien «frå då ingen mangla». De 28 korte, selvbiografiske og til dels sjangerubestemmelige tekstene likner ellers episodiske eksistensutsnitt og erindringer, der den ene teksten lenkes til den andre, og det er kort mellom epigrafer, referanser og allusjoner.

Forfatteren omtaler tekstene som «noveller» og i undertittelen kalles de «forteljingar», men i mange tilfeller er det ikke godt å si hvilken merkelapp man skal sette på dem. Denne sjangerleken og sjangerblandingen, sammen med alle allusjonene og de litterære referansene, tjener for øvrig til konkret å illustrere hvordan forfatteren leter etter en adekvat form som kan uttrykke det han vil si om Røvær, fyret og lillesøsteren.

Færevåg er en gjennomført dugelig håndverker, han leker seg med virkemidler, metaperspektiv og gjentakelser, samtidig som han liksom vegrer seg for alvoret, eller som om han ved å kommentere tekstens form og virkemidler fritar seg for å forholde seg til dens dypere alvor og meningsinnhold. Her og der kan det derfor kanskje bli litt vel mye metaprat, lek og allusjoner. Men selvsagt, forfatteren er seg jo bevisst også dette: «Poeten nyttar semantiske forskyvingar eller kva faen det er».

Her er ellers en lek med Hovlands «Mercedes», som åpner en ny verden for fortelleren; i en tekst dukker også kollega og kamerat Gaute M. Sortland opp; her er gode barndomsminner: «han visste at han levde i ein idyll»; en strandnellik forteller om livet på fyret og katten Hemingway gir skriveråd: «Alt du treng å gjere, er å skrive ei sann setning»; her er om katastrofen i 1899, da 30 av øyas 130 innbyggere omkom i et forlis, og om den pensjonerte lektor Færevåg som i 2040 legger ut en annonse på sosiale medier; om oldefaren som ble torturert og drept av nazistene under krigen, og om den lesende gutten som finner glede og trøst i litteraturen: «bøygd over bøkene leita han i fleire tiår etter den tapte sjela si, men fann henne aldri».

Et sted heter det at «alt ligg til rette for melodrama og sentimentalitet», men forfatteren styrer klokt unna. Dette er vart og vakkert, liksom lyttende, og gripende uten å påkalle det sentimentale. Selv liker jeg Færevåg best som alvorsmann; «Du auser robåten i regnet» og «Det er enkelt» fremstår som høydepunkter. Men lek og alvor eller ei, dette er godt og perspektivrikt. «Det er ikkje sorgen eg sel», sier fortelleren med referanse til Øyvind Bergs «og jeg selger min sorg på et hvilket som helst torg» – «det er noko anna», som vel først og fremst uttrykker en takknemlighet og kjærlighet til Røvær, oppveksten, lillesøsteren og litteraturen.